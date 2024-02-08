Грядут большие перемены: Зеленский ответил, чего ждет от ВСУ после снятия Залужного

Президент Владимир Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.
Другие замечания Зеленского по поводу изменений в ВСУ
- Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.
- Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.
- Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, - он не служит Украине.
- Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.
Кроме того, Зеленский требует построить в армии действенную систему ротаций. За основу предлагает взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно, подчеркнул президент.
Также Зеленский призывает повысить качество обучения воинов: на первую линию - только обученные солдаты.
Отдельно глава государства анонсировал назначение первого командующего Сил беспилотных систем.
Зеленский уволил Залужного
8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, до того командовавший Восточной группировкой ВСУ.
По меньшей мере с конца января в СМИ ходили слухи о готовящейся отставке Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.
К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.
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