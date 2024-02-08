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Грядут большие перемены: Зеленский ответил, чего ждет от ВСУ после снятия Залужного

Яна Ставская
8 февраля 2024, 19:35
Теперь армией будет управлять генерал Александр Сырский.
Валерий Залужный, Владимир Зеленский
Валерий Залужный теперь не Главнокомандующий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua, ОПУ, УНИАН

Президент Владимир Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

Другие замечания Зеленского по поводу изменений в ВСУ

  • Каждая боевая бригада на первой линии должна получить эффективное западное оружие – должно произойти справедливое перераспределение такого оружия в пользу первой линии фронта.
  • Нужно решить проблемы с логистикой. Авдеевка не должна ждать, пока генералы выяснят, где у них на складах застряли дроны.
  • Каждый генерал должен знать фронт. Если генерал не знает фронта, - он не служит Украине.
  • Должна быть исправлена чрезмерная и неоправданная численность в штабах.

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Кроме того, Зеленский требует построить в армии действенную систему ротаций. За основу предлагает взять опыт отдельных боевых бригад Вооруженных сил Украины и подразделений Государственной пограничной службы Украины, где существует такая система. Ротации – это обязательно, подчеркнул президент.

Также Зеленский призывает повысить качество обучения воинов: на первую линию - только обученные солдаты.

Отдельно глава государства анонсировал назначение первого командующего Сил беспилотных систем.

Зеленский уволил Залужного

8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, до того командовавший Восточной группировкой ВСУ.

По меньшей мере с конца января в СМИ ходили слухи о готовящейся отставке Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

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