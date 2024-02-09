Россияне пошли ва-банк: эксперт оценил наступление оккупантов на 2 направлениях

Эксперт указывает, что по состоянию на сейчас россияне не смогут достичь значительных успехов на Купянском и на Авдеевском направлениях боевых действий.

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Оккупанты перешли в наступление на 2 стратегических направлениях / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Россияне уменьшили активность наступления по всей линии фронта российско-украинской войны, но их основные цели в этой кампании наступления на Востоке остаются неизменными. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, конечная цель Путина включает в себя полный захват всей территории Донецкой и Луганской областей с выходом на админграницы, восстановление рубежей, которые потеряли российские силы в результате украинского наступления (Работино, Вербово), выравнивание линии фронта, а также вытеснение Сил обороны Украины с левобережья Херсонщины. Он также отметил, что российское военно-политическое руководство сосредоточено на захвате Купянска и левобережья реки Оскол.

"Могут ли они достичь оперативно-стратегического прорыва? Нет. Я думаю, что учитывая тенденции, в такого уровня операции они не достигнут успеха, но определенные тактические успехи врага еще возможны. Они могут произойти или на Купянском направлении, или на Авдеевском, или, возможно, Марьинском, где россияне могут продвинуться, но это не будет выходом на админграницы Донецкой области. Несмотря на то, что сейчас РФ бросает ва-банк все резервы, чтобы достичь тактических побед", - указывает эксперт. видео дня

Он отмечает, что возможен сценарий, когда россияне увидят, что им не удается провести полномасштабные действия и развить наступление с двух флангов - из района Купянска с севера и с юга Авдеевки. Тогда они могут сконцентрироваться на Авдеевском направлении и попытаться захватить город.

"Тогда захват города и контроль окружающего плацдарма будет подаваться как большое достижение - мол, смотрите, мы отодвинули украинские войска", - резюмировал Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в следующем месяце РФ планирует продолжать давление на Донецком направлении, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские оккупационные войска зашли на окраины Авдеевки, но сам город остается под контролем украинской армии, которая ведет оборону. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Российские оккупанты уменьшили интенсивность наступательных операций на левобережье Херсонщины. Войска РФ атакуют позиции Сил обороны Украины без применения бронетехники.

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