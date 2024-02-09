Крушение Ил-76: украинских пленных на борту не было - Данилов

У Украины нет достаточно информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять 24 января.

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Алексей Данилов рассказал, были ли украинские пленные на борту Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Telegram

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на борту самолета Ил-76, который потерпел крушение в Белгородской области РФ, не было украинских военнопленных. При этом у Украины нет достаточно информации о том, живы ли пленные, которых должны были обменять в тот день. Об этом Данилов сказал в интервью изданию Бабель.

"Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать – нет. Говорю это на основе того опыта, который у нас был после Тегерана, и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то количество биологического материала, скажем так, было бы в значительном количестве", — сказал Данилов.

По его мнению, россияне обязательно бы воспользовались этой ситуацией и сняли ее для телекартинки.

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"Если бы это происходило, то, поверьте, Лавров (глава МИД РФ Сергей Лавров, - ред.) бы в ООН так орал, и они бы все это показывали. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, это была бы совсем другая картинка", — добавил секретарь СНБО.

Смотрите видео - Алексей Данилов рассказал, были ли украинские пленные на борту Ил-76:

Крушение Ил-76 в Белгородской области

24 января российские СМИ сообщили о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ. По данным оккупантов, все люди на борту погибли. Российские пропагандисты утверждают, что на борту самолета якобы находились украинские военные, которых должны были обменять.

В ГУР подтвердили лишь то, что на 24 января планировался обмен пленными и он пока не происходит. Позже глава ГУР Кирилл Буданов раскрыл неожиданный нюанс по поводу крушения Ил-76 в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями украинского общества. Президент подчеркнул, что нужно установить четкие факты в инциденте.

Все детали авиакатастрофы в Белгородской области читайте в материале: Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло.

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