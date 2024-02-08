"Будет тяжело": у Зеленского раскрыли сценарий следующего месяца войны с РФ

У Украины будут новые возможности в войне, уверен Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк спрогнозировал дальнейший ход боевых действий / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, Facebook М.Подоляка

В следующий месяц войны страна-агрессор РФ будет продолжать давить на Донецком направлении, концентрируя определенный ресурс, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Но это существенно не влияет вообще на то, что происходит в рамках войны в целом", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Вместе с тем представитель ОП считает, что у Украины будут новые возможности, потому что ранее произошла переоценка того, что было сделано в 2023, и что надо делать дальше.

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"Понимание, что количество можно победить только качеством инструментов, которые ты используешь, точно есть. Эти переосмысления сейчас как раз масштабируются. Я думаю, что будут продуманы сценарии, которые будут иметь другой вид, чем в 2023 году. И они приведут к существенным положительным последствиям", - говорит он.

Советник главы ОП также пояснил, чего можно ждать в будущем.

"Будет ли нам с вами легче до конца войны? Нет. Будет тяжело, потому что такого психоэмоционального состояния, адреналинового эффекта "вау", который был в начале войны, дальше уже не будет. Будет очень сложно, будет много тяжелых вопросов, разочарований. В то же время будет много мотивационного. Каждый сам для себя будет находить мотивационные слова", - отметил он.

При этом Подоляк уверен в том, что в войне с РФ не может быть компромисса.

"Люди, даже несмотря на то, что они могут иметь определенные разочарования, все равно будут идти в том направлении, в котором идут с первого дня войны. Поэтому это большое количество людей на разных направлениях, не только военнослужащие, но и те, кто работают в тылу, волонтеры, – доведут эту войну до конца", - резюмировал он.

Война в Украине

Ранее эксперт пояснил, сильно ли США заинтересованы помочь Украине выстоять в войне с РФ. Как говорит Максим Розумный, у США наверняка есть планы склонить ослабленную войной с Украиной Россию в противостоянии китайскому влиянию.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина победит Россию в войне, но при одном условии. Поставка силам обороны Украины боеприпасов является крайне важным элементом противостояния российским оккупационным войскам, сказал Кристиан Фрейдинг.

Как ранее сообщалось, ситуация на фронте – не патовая, сказал спикер Офиса президента Сергей Никифоров. Он уточнил, что слова Зеленского итальянским журналистом были некорректно истолкованы: президент Украины говорил не о патовой ситуации, а о стагнации на южном фронте.

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