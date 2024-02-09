Мусиенко объяснил, что значат слова Зеленского о стагнации на фронте

Стагнация на фронте связана не с успешной ситуацией для врага, а с нехваткой вооружений, снарядов, боеприпасов, которых ВСУ нужно больше.

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Александр Мусиенко рассказал, что значат слова Зеленского о стагнации на фронте / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью итальянским СМИ охарактеризовал ситуацию на фронте как "стагнацию". Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что стагнация заключается больше в отсутствии оружия, чем в пребывании Украины в тупике. При этом РФ владеет инициативой, особенно на Востоке, оккупанты ведут наступательные действия. Впрочем, к концу марта, по его мнению, наступательный потенциал оккупантов истощится.

"Думаю, термин "стагнация" связан со сложной ситуацией, которая у нас сложилась. Сейчас враг атакует, нам нужно отразить эти многочисленные атаки и потом иметь возможность действовать, возможно, даже готовиться к собственному наступлению", - сказал Мусиенко в интервью Главреду.

Он отметил, что стагнация связана не с успешной ситуацией для врага, а с нехваткой вооружений, снарядов, боеприпасов, которых ВСУ нужно больше.

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"Мы ждем самолеты, ракеты Taurus. А учитывая то, что президент давал интервью итальянскому медиа, то это еще был и призыв к нашим западным партнерам, ведь Италия будет председательствовать в "Большой семерке". И интервью итальянскому вещателю важно с точки зрения влияния на итальянскую аудиторию, их истеблишмент и политикум", - считает аналитик.

По словам Мусиенко, хотя российские войска ведут наступление, Силы обороны наносят чрезвычайно большие потери врагу - РФ теряет в большом количестве технику и бронемашины.

"У противника есть незначительные тактические успехи (и, возможно, будут еще), но, несмотря на все это, украинские силы продолжают противодействовать РФ и довольно эффективно сдерживать натиск врага. Там, где не хватает артиллерии, ее недостаток компенсируют дронами, которые получают за счет волонтеров и того, что предоставляет государство. Но врага сдерживают, и в такой активности враг будет находиться еще примерно до конца марта. В дальнейшем его наступательная активность иссякнет. Конец марта - это максимум", - считает Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Как сообщал Главред, вечером 8 февраля стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный уходит в отставку.

Президент Владимир Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

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