Зеленский заявил о патовой ситуации на фронте "на земле", но на море есть результаты

Украине не хватает боеприпасов и нужны современные технические средства, отметил президент.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация фронте зашла в тупик из-за задержек с поставками военной техники.

По его словам, на фронте - "патовая ситуация".

"Что касается наземной войны, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки", - сказал глава государства в интервью итальянскому телеканалу Rai1.

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"Мы боремся с террористами, у которых одна из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", - добавил он.

Что касается морской операции, то она принесла положительные результаты.

"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно", - отметил Зеленский.

Как сообщал Главред, в этом же интервью Зеленский заявил, что Украине нужна перезагрузка и смена руководства. Так он прокомментировал вопрос о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

Издание Bild со ссылкой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

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