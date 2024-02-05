Зеленский заявил о патовой ситуации на фронте "на земле", но на море есть результаты

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация фронте зашла в тупик из-за задержек с поставками военной техники.
По его словам, на фронте - "патовая ситуация".
"Что касается наземной войны, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки", - сказал глава государства в интервью итальянскому телеканалу Rai1.
"Мы боремся с террористами, у которых одна из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", - добавил он.
Что касается морской операции, то она принесла положительные результаты.
"Россия потеряла много кораблей, а в Черном море нам удалось построить зерновой коридор, поэтому эта прагматичная часть операции с последствиями для экономики была проведена положительно", - отметил Зеленский.
Как сообщал Главред, в этом же интервью Зеленский заявил, что Украине нужна перезагрузка и смена руководства. Так он прокомментировал вопрос о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.
Издание Bild со ссылкой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.
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