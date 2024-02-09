Мирные переговоры и оккупация Крыма: основные тезисы из интервью Путина Карлсону

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможность проведения мирных переговоров с Украиной и отметил, что Украина якобы сама от них отказалась.

https://glavred.info/world/mirni-peregovori-ta-okupaciya-krimu-osnovni-tezni-iz-interv-yu-putina-karlsonu-10540277.html Ссылка скопирована

Основные тезисы Владимира Путина из интервью пророссийскому ведущему Такеру Карлсону / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Американский ведущий Такер Карлсон взял первое интервью в качестве западного журналиста у российского президента Владимира Путина. Оно длится более двух часов. Соответствующее интервью Карлсон разместил на своем профиле в соцсети X (бывший Twitter).

Главред собрал ключевые тезисы российского диктатора Владимира Путина из его интервью экс-ведущему FoxNews Такеру Карлсону.

Путин об истории Украины и России

Начал российский президент от Рюрика, затем перешел к Киеву и Новгороду, особо выделил тезис об "одном языке", а также вскользь упомянул, что и Великое княжество Литовское на самом деле якобы было русским. Путин несколько раз подчеркнул, что "украинской нации не существовало", а слово "украинский" вообще "не означало никакой этнической группы".

видео дня

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин принес на интервью Карлсону папку с якобы "копиями писем Богдана Хмельницкого". Он добавил, что этими "документами" Хмельницкий просит Москву взять "под сильную руку царя часть российских земель, которые сейчас называются Украиной".

Смотрите видео о том, как Путин показывает папку с письмами которые якобы принадлежали Богдану Хмельницкому:

Фото: скриншот

Однако главной героиней исторического экскурса Путина стала Польша. По мнению Путина, именно Польша - одна из главных виновниц начала Второй мировой войны, а поляки, по его словам, сотрудничали с Гитлером.

Главный посыл Путина в исторической части интервью - Украины не существовало, все ее территории - это части других государств.

По словам главы Кремля, слово "украинец" изначально не обозначало отдельную этническую группу, оно лишь указывало на то, что человек живет на окраине государства - "в краю", а название "Украина" вообще придумали поляки. Президента России отметил, что Украину создали Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

Президент РФ также высказал мнение, что идею использования украинизации в отношении русских придумал австрийский генштаб перед Первой мировой войной.

"Говорили ли вы Виктору Орбану, что он тогда тоже может пойти и забрать бывшие венгерские территории обратно?" - уточнил Такер Карлсон.

Путин признался, что не говорил, зато рассказал о своей поездке в Закарпатье (Береговое) в советское время, где видел людей в удивительных шапках: подумал, что это артисты, а это оказались венгры, которые и говорили на венгерском, а вовсе не на украинском.

"Многие венгры, конечно, хотели бы вернуться на свои территории!" - подытожил президент РФ.

Путин о войне в Украине и мирных переговорах

Путин заявил, что Украина начала войну, цель России - прекратить ее. Традиционно по версии Путина все началось с Майдана.

"Почему переворот? Почему жертвы? Почему угроза Крыму? Почему начали операцию в Донбассе? Этого я не понимаю", - повторял Путин, добавляя, что к этим событиям причастно ЦРУ.

После чего он снова вернулся к болезненному для него вопросу о НАТО.

"Мы никогда не соглашались на расширение НАТО, на то, что Украина будет в НАТО. Мы не соглашались на наличие военных без НАТО там без обсуждения с нами. Десятилетиями мы говорили: не делайте это, не делайте то", - сокрушался Путин.

А дальше, по его мнению, триггером стал отказ Украины выполнять Минские соглашения.

По вопросу оккупации Россией Крыма Карлсон заявил, что российский диктатор Владимир Путин не вернет Крым Украине для достижения мира.

"Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы сумасшедшие", - сказал журналист.

В интервью Путин заявил, что Россия в 2014 году была "вынуждена взять Крым под свою защиту, поскольку полуостров был под угрозой".

По словам Кремлевского диктатора, Россия пока не достигла целей СВО, потому что одна из них - это денацификация. Говоря о денацификации, Путин сказал, что Гитлер умер, но дело его живет - и живет именно в Украине, руководство которой, по мнению президента РФ, поклоняется неонацистам.

"Володя, почему ты поддерживаешь неонацистов, от которых твой отец защищал страну?" - якобы спросил Путин Зеленского, однако о его ответе в интервью рассказать отказался.

Стоит отметить, что отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Зеленский родился в 1947-м году, через два года после окончания Второй мировой войны.

Смотрите видео о том, как Владимир Путин рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским:

Фото: скриншот

"Но как же вы собираетесь денацифицировать Украину, если не имеете контроля над всей страной?" - уточнил Такер Карлсон.

Путин, после небольшой паузы, ответил, что все это на самом деле было прописано в документах, утвержденных в Стамбуле, которые украинское руководство потом "выбросило в мусорку".

В разговоре с Карлсоном Путин повторил свои заявления о готовности к переговорам, снова обвинив Украину в том, что та под влиянием Вашингтона и Бориса Джонсона якобы отказалась от переговоров с Россией после отвода войск РФ из-под Киева в 2022 году.

Путин о конфликте с НАТО и о возможном наступлении на Европу

Комментируя опасения возможного нападения со стороны России, которые растут в европейских странах, Путин заявил, что у РФ "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде".

"Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию", - добавил он.

Разговоры о планах России применить тактическое ядерное оружие президент РФ назвал "страшилками", хотя ранее сам неоднократно упоминал об угрозе применения ядерного оружия.

Интервью российского диктатора Владимира Путина - что известно

6 февраля американский пророссийский пропагандист Такер Карлсон прибыл в Москву с намерением взять интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина.

Пророссийский пропагандист также заявил, что самостоятельно оплатил свою поездку в Москву. Кроме того, Такер Карлсон, который неоднократно критиковал Зеленского, также выразил желание получить интервью от украинского президента.

В Европейской комиссии пока не рассматривают вопрос о добавлении бывшего американского телеведущего Такера Карлсона в санкционные списки, даже после того, как он взял интервью у Владимира Путина. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано. Он также назвал Кремлевского диктатора Владимира Путина "хроническим лжецом".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.