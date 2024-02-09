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Путин провалился в Украине, но не знает границ: Боррель предупредил об угрозе

Андрей Ганчук
9 февраля 2024, 10:23
Войска агрессора России могли бы оказаться у границ Европы, от этого никому не стало бы лучше, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Путин, Боррель
Путин пойдет дальше, если продвинется в Украине - Боррель / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Российский главарь Кремля Владимир Путин не остановится, если добьется своих "целей" в Украине. Он готов пожертвовать своей армией и народом для того, чтобы удержаться у власти. Никому не будет лучше от того, если Москва одержит победу и установит в Киеве свой марионеточный режим. Об этом заявил глава европейской дипломат Жозеп Боррель.

В интервью эстонскому изданию EFE он рассказал о том, что Путин – это "сосед, который не знает, где заканчиваются и начинаются его границы".

По словам Борреля, если Украина проиграет, российская армия появится на границах Европы.

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"Это означает, что Путин может подумать: если он выиграл один раз, почему он не смог победить соседа во второй раз?" – сказал дипломат.

Почему нужно усиливать Украину

Также он рассказал о том, что есть люди, которые считают, что, дескать, "лучше бы Украина сдалась как можно скорее", потому что так мы избавимся от проблем".

"Вы думаете, что если Россия установит в Украине марионеточный режим, подобный тому, который у них есть в Беларуси, и российские войска окажутся на границе с Польшей, мы избавимся от неприятностей или у нас будут большие проблемы?"- задал вопрос Боррель.

Кроме того, он добавил, что глава Кремля "собирается сделать все возможное и не против пожертвовать своей армией и своим народом", в то время как оккупанты несут огромные потери без существенного территориального продвижения.

При этом он указал, что оккупанты находится в обороне, а Украина не смогла провести контрнаступления из-за мощных оборонительных редутов оккупантов.

"Вы думаете, что Путин, развязав войну, мог хоть на мгновение представить, что через два года он окажется там, где находится? Нет, он думал, что его армия очень сильна. И это не так. Он думал, что Украина очень слабая, она распадется. И этого не произошло. Он думал, что единство европейцев потерпит неудачу. Он думал, что трансатлантическое единство будет нарушено. Ничего из этого не произошло", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Помощь Украине от Запада

Евросоюз предоставит Украине 50 миллиардов долларов военной помощи. Соответствующее решение приняли в блоке 1 февраля. Киев получит поддержку несколькими траншами. Лидеры всех 27 стран достигли консенсуса по этому вопросу.

Президент Зеленский поблагодарил Евросоюз за помощь Украине. Украинский гарант подчеркнул, что выделение 50 млрд – сигнал поддержки, который отражает единство Европы.

8 февраля в Сенате США приняли решение по помощи Украине. В частности, законодатели провели процедурное голосование по законопроекту, которым предусмотрена военная поддержка Украине, Израилю и Тайваню. Для дальнейшего рассмотрения документа понадобится повторное голосование.

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Владимир Путин военная помощь Жозеп Боррель война России и Украины
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