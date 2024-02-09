Пытаются отрезать и мощно давят: Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке обостряется

Украинские защитники стойко маневрируют и отбивают вражеские атаки на одном из самых горячих направлений фронта - Авдеевском.

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Барабаш заявил, что ситуация в Авдеевке обостряется / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска вошли в окрестности Авдеевки, но сам город контролируется украинской армией, она держит оборону. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Согласно словам Барабаша, ситуация не то, что не простая, а очень сложная. Российская армия предпринимает попытки реализации своих планов в окружении города с юга и севера.

"Наши ребята видят, отрабатывают эти моменты по отрезанию коксохима от города. Пытается враг все-таки через дачный массив отрезать коксохим и давит он туда очень мощно", - добавил Барабаш.

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Также он, к сожалению, подтвердил информацию о том, что оккупанты заходят на окрестности Авдеевки и находятся в частном секторе. Однако при этом сообщил, что украинские воины сдерживают их и отбивают атаки при том, что силы врага в разы больше.

"Я иногда читаю Telegram-каналы, что "Авдеевка уже упала". Такого однозначно нет. Если так кто-то заявляет, то это в первую очередь неуважение к защитникам, которые защищают этот город. Они знают, что это не так... До того, что все пропало, еще далеко", - объяснил начальник МВА.

К тому же, Барабаш добавил, что в Авдеевке остаются 935 жителей, а эвакуация осложнена из-за боевых действий. При этом за последние сутки удалось вывезти шестерых людей.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал Главред, боевые действия на севере Авдеевки разворачиваются не только в частном секторе, но и в пределах городской застройки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

Также, россияне давят со всех направлений на город и он меняется по часам. В Авдеевке нет ни одной зоны, где было бы спокойно. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

К тому же, российские оккупанты усиливают давление на Авдеевку с севера, враг захватил уже почти 18% города, утверждают аналитики OSINT-сообщества DeepState. По наблюдениям аналитиков, россияне продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере города.

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