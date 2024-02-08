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Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев

Руслана Заклинская
8 февраля 2024, 20:42
Россияне хотят перерезать главную логистическую артерию и обеспечить так называемое оперативное окружение города, сказал Дмитрий Лиховий.
Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев
Возле Авдеевки враг хочет перерезать Силам обороны логистические пути / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, скрин с видео facebook.com / vitalii.barabash.96

Боевые действия на севере Авдеевки разворачиваются не только в частном секторе, но и в пределах городской застройки. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"Если говорить об Авдеевке, то подсчеты о том, какую часть территории города захватил враг считаю не корректными. Потому что одно дело административные границы, а другое дело - это конкретные позиции", - отметил Лиховий.

Спикер подчеркнул, что ситуация в городе сложная, но остается под контролем украинских сил. Он добавил, что противник интенсивно атакует с северного и южного флангов, чтобы отрезать украинские силы от города.

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"Противник активизирует наступательные штурмовые действия с северного и с южного флангов. Могу подтвердить, что боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там он направляет основной штурмовой натиск на севере Авдеевки", - сказал Лиховой.

По его словам, оккупанты намерены перерезать главную логистическую артерию для установления "оперативного окружения" города. Украинские силы противодействуют этим планам, однако логистическое снабжение военных затруднено.

"Враг продолжает нести значительные потери, но имеет большие резервы и постоянно вводит в действие новые подразделения", - добавил он.

Лиховий подчеркнул, что украинские силы также осуществляют мероприятия по усилению обороны, уточняют рубеж блокирования, устанавливают дополнительные огневые позиции и привлекают свежие подразделения.

Бои за Авдеевку

Напомним, российские войска атакуют Авдеевку со всех сторон. Начальник городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что ситуация в городе очень напряженная, город меняется по часам.

Также Авдеевка остается центром внимания оккупантов. Разведка Минобороны Великобритании отмечает, что число ударов управляемыми боеприпасами за последние две недели увеличилось на 66%. Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции на юго-восточных окраинах города.

Кроме этого, согласно отчету Института изучения войны за 5 февраля, украинские военные продвинулись на Авдеевском направлении и продолжают бои на нескольких участках фронта. Геолокационные кадры подтверждают продвижение ВСУ на северо-восток от Невельского и на юго-запад от Авдеевки.

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