Ситуация на одном из направлений изменилась: в ВСУ рассказали о важном решении РФ

В ВСУ отметили, что российские оккупационные войска продолжают безуспешные попытки выбить Силы обороны с плацдарма на левом берегу Херсонщины.

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В ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские оккупанты снизили интенсивность проведения наступательных операций на левобережье Херсонщины. Войска страны-агрессора России атакуют позиции Сил обороны Украины без использования бронетехники. Об этом сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины во время телемарафона.

"Мы продолжаем удерживать занятые позиции и отражать атаки врага. Со стороны оккупантов интенсивность атак существенно снизилась. В последние дни это были 3-4 такие атаки, а за минувшие сутки мы насчитали две такие попытки. Но они также были неудачными", - заявила пресс-секретарь.

Она также отметила, что российским военным запрещено использовать тяжелую технику во время штурма украинских позиций.

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Гуменюк добавляет, что враг имеет достаточное количество техники на этом направлении, однако не использует ее из-за потребности в экономии. Это связано с тем, что во время большинства предыдущих штурмов украинского плацдарма было уничтожено большое количество российской техники. Пресс-секретарь также отметила, что "она им еще нужна".

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что на левом берегу Днепра, в районе села Крынки на Херсонщине, российские оккупанты привлекают свои "элитные" войска.

Также начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что российская армия активно возводит оборонительные укрепления на временно оккупированном левобережье Херсонской области и в аннексированном Крыму. Она отметила, что армия Украины подходит к оборонительным рубежам оккупантов.

Она добавила, что россиянир сконцентрировали на временно оккупированных частях Херсонской и Донецкой областей более 70 тысяч оккупантов.

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