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Украина победила в Черном море, РФ теперь сложнее держать Крым – Foreign Affairs

Андрей Ганчук
9 февраля 2024, 08:41обновлено 9 февраля, 09:34
Силы обороны Украины способны закрепить свой морской успех, но для этого нужны непрерывные поставки военной помощи от Запада, пишут журналисты.
Нептун, Адмирал Эссен
Украина потопила 9 российских кораблей в Черном море - СМИ / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Украина в ходе полномасштабной войны с агрессором Россией сумела выиграть у Москвы битву за Черное море. Морской триумф не обеспечит окончательную победу во всей войне, которая в основном ведется на суше, однако российским оккупантам теперь сложнее удерживать Крыма.

В материале Foreign Affairs говорится о том, что благодаря беспилотникам, крылатым ракетам и другим нетрадиционным методам ведения войны, еще к октябрю прошлого года Украине удалось оттеснить флот оккупантов от их главной базы в захваченном Крыму к восточному углу Черного моря.

"Военно-морскому флоту Украины удалось потопить девять крупных российских кораблей и отвоевать часть утраченных территорий. Эти победы стали ярким пятном для страны, которая находится под постоянными воздушными атаками и застряла в дорогостоящем тупике на местах", - указано в публикации.

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Триумф ВСУ позволил Украине забрать войска, которые были сосредоточены вдоль побережья, и отправить их на фронт. К тому же украинские войска обеспечили безопасность морских путей, которые имеют решающее значение для экспорта зерна, и осложнила усилия российских оккупантов по снабжению и укреплению своих позиций в захваченном Крыму.

"Со временем Украина может закрепить этот успех, увеличив свое влияние на будущих мирных переговорах. Однако для успеха этой стратегии Киеву потребуется непрерывный поток военной помощи с Запада", - указано в материале.

Ситуация в Крыму

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Олещук 31 января сообщил об ударе по аэродрому Бельбек, расположенном в оккупированном Крыму. Там дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС российских захватчиков.

Приют нашли 5 ракет, сказала спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, комментируя удар по аэродрому Бельбек в Крыму. Захватчики не успели рассредоточить свой летный состав на аэродроме.

В ГУР раскрыли детали дерзкой операции в Крыму – разведчики провели военную операцию, в ходе которой был уничтожен ракетный катер оккупантов РФ. Катер "Ивановец" затонул.

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ВСУ Черноморский флот новости Крыма война России и Украины
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