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"Приют нашли 5 ракет": в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму

Анна Ярославская
1 февраля 2024, 10:35
Россияне признались, что перед атакой не успели рассредоточить свой летный состав на аэродроме.
Аэродром Бельбек, Крым
В Крыму 31 декабря прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что по временно оккупированному Крыму 31 января прилетели пять ракет. Это признали и сами захватчики.

"Оккупанты уже и сами признали, что пять ракет нашли "приют" на территории временно оккупированного Крыма. Даже обозначили места, где это произошло", — сказала Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне признались, что перед атакой не успели рассредоточить свой летный состав на аэродроме Бельбек.

видео дня

СМИ сообщают, что на аэродроме был поражен пункт связи. Атакованный пункт связи принадлежит в/ч 80159 ВС РФ, которая и находится на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму.

Смотрите видео - Наталья Гуменюк прокомментировала взрывы в Крыму 31 декабря:

Скриншот

Справка. Бельбек — аэродром совместного базирования на северо-западе оккупированного Севастополя.

С 2014 года пассажирские рейсы там не осуществляются; аэродром обслуживает только самолёты ВКС РФ.

Аэродром Бельбек на карте
Аэродром Бельбек на карте

На аэродроме дислоцируется 38-й истребительный авиационный полк ВВС России, имеющий 12 самолетов Су-27, 12 самолетов Су-27СМ, 3 Су-27УБ и 5 Су-30М2. Также на аэродроме дислоцируется Севастопольский авиационно-спасательный центр МЧС России.

Взрывы в Крыму

31 января Воздушные силы Украины нанесли удар по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму. Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук в своем Telegram-канале опубликовал видео.

На кадарх видно задымление и слышен мощный взрыв. Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

Вследствие ракетного удара по военным объектам оккупантов в Крыму 31 января есть "двухсотые" среди захватчиков, в том числе среди военной "элиты". Также уничтожены самолеты.

По данным СМИ, оккупанты потеряли три самолета и больше 20 военнослужащих. Россия якобы зафиксировала в небе 24 ракеты, пять сбить не удалось.

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война в Украине новости Украины новости Крыма Наталья Гуменюк
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