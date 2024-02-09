РФ приостановила штурмы под Купянском: в ВСУ раскрыли планы оккупантов Путина

Оккупационные войска агрессора России снизили темпы наступательных действий в Купянском районе Харьковской области. Враг получил отпор и понес масштабные потери. Вероятно, теперь противник будет проводить ротацию или возьмет оперативную паузу. Об этом заявил начальник Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что за последние несколько дней на Купянском направлении фиксируется определенная стабилизация ситуации. Оккупанты в течение 10-20 дней проводили интенсивные наступательные действия, но теперь темпы снизились.
"По имеющейся информации, ночь прошла более-менее спокойно. Так же были обстрелы по позициям, по населенным пунктам пока информации нет, что были обстрелы. Но в целом надо отметить, что в течение последних, возможно, двух-трех дней немножко ситуация успокоилась. Военные отмечают определенную стабилизацию, есть контроль за ситуацией", - сказал чиновник.видео дня
По его словам, захватчики будут менять свои планы действий.
"Очевидно, враг получил достойный отпор, понес очень большие потери, как в технике, а особенно в живой силе. Поэтому, возможно, либо будет сейчас у них ротация, либо будет какая-то оперативная пауза для того, чтобы понять, что дальше делать", - предположил Андрей Канашевич и подчеркнул, что ВСУ сохраняют контроль над ситуацией.
Ситуация в Купянском районе
Войска РФ пытаются организовать окружение Купянска, говорил 30 января военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Захватчики пытались восстановить контроль над территориями, которые они оккупировали в 2022 году, но потеряли после успешной осенней украинской контрнаступательной операции.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский в начале февраля сказал, что ситуация на Купянском направлении остается напряженной. Враг усиливал там свою группировку.
РФ стягивает технику под Купянск, сообщил 5 февраля глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант ВСУ Андрей Коваленко. Он призвал Запад осознать, насколько серьезной является ситуация на фронте.
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