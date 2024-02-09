Если не получим помощь от США: в Украине могут поднять налоги

Решение о помощи Украине от США пока ещ' так и не приняли. Однако именно от этого пакета зависит ситуация в Украине.

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В Украине могут поднять налоги / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pexels

На фоне разговоров и нестабильности в вопросе принятия решения США предоставить Украине помощь, в стране разрабатывает план, который смог бы получить необходимые деньги и покрыть бюджетный дефицит. Об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

Согласно данным, которые опубликовала редакция, план состоит из трех ключевых элементов:

расширения продажи внутренних облигаций

повышение налогов

скоращение растрат

Там также заявили, что украинские чиновники собираются продемонстрировать этот план МВФ на следующей неделе, во время трехдневного визита его сотрудников в Киев.

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"Несмотря на то, что Украина выполняет свои обязанности, Министерство финансов и Национальный банк считают, что существует риск того, что совет директоров МВФ не одобрит следующую выплату кредита без фискального плана, если средства США все еще будут заблокированы. По программе МВФ Киев в этом году должен получить 5,3 миллиарда долларов", - пишет Bloomberg.

В Агенстве также добавили, что главным источником средств, который может заместить американские деньги, может стать расширение внутренних государственных заимствований. Правительство ожидает, что банки продолжат инвестиции средств в высокодоходные государственные облигации.

По предварительным подсчетам, это может принести Украине как минимум 5 миллиардов долларов дохода в этом году. Также в правительстве могут поднять налоги и сократить растраты.

При этом, в редакции NYT, озвучивают и другой сценарий помощи Украине. Там со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что если Палата представителей провалит голосование и не выделит деньги Украине, Байден может начать действовать согласно плану С. А это - продажа США военной техники Великобритании и Германии по низким ценам, чтобы эти страны отправили и технику и оружие Украине.

Помощь Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Евросоюз и страны члены уже предусмотрели 21 миллиард евро на военную помощь Украине в 2024 году. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Он напомнил, что Украина уже получила от стран-членов Евросоюза и европейских институтов военное оборудование стоимостью 28 миллиардов евро.

При этом, 8 февраля, в Сенате Соединенных Штатов Америки (США) решили повторно рассмотрели законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, но на этот раз без включения вопросов миграционной реформы и безопасности границы. Об этом говорится в видеотрансляции из Сената США.

К тому же, военная помощь Соединенных Штатов Америки и партнеров сейчас является жизненно необходимой для Украины. Такая помощь в ближайшей перспективе будет иметь решающее значение, чтобы наша страна могла построить собственную оборонно-промышленную базу. При этом США нужно будет поддерживать наше государство в течение нескольких лет, пока Украина будет развивать свою оборонно-промышленную базу. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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