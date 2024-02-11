Заняли 40% села: российские войска зашли в Первомайское в Донецкой области - Bild

В BILD отметили, что до войны население села Первомайское составляло около 2200 жителей.

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Российские войска продвигаются в Первомайском, наступая с востока / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

На Донетчине российские вооруженные силы вошли в село Первомайское Покровского района. Сейчас они уже контролируют почти половину территории этого населенного пункта. Об этом сообщил эксперт BILD Юлиан Рёпке, который специализируется на анализе открытых данных.

По его словам, Первомайское находится к западу от сел Пески и Водяное. Юлиан Рьопке также отметил, что российские оккупационные войска продолжают медленно продвигаться с востока и по состоянию на сейчас захватили 40% территории села.

"Российские силы вторжения продолжают (медленно) продвигаться в Первомайском и сейчас контролируют примерно 40% того, что осталось от небольшого села (ранее 2200 жителей) к западу от Донецка", - указывает Рёпке. видео дня

Что говорят в украинском Генштабе

В вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 11 февраля сообщили, что к югу от Тоненького, вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области украинские военные отбили 16 вражеских атак. В Генштабе добавили, что на этом направлении бовоих действий российские войска при поддержке авиации, безуспешно пытались прорвать оборону украинских войск.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Авдеевке продолжаются тяжелые бои, во время которых враг пытается захватить ключевые логистические маршруты Вооруженных Сил Украины. Несмотря на это, ВСУ продолжают героически защищать город, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

Российские оккупанты собрали так называемый "царь-поезд" длиной 30 км из более 2 тысяч вагонов. Эту информацию сообщают аналитики проекта DeepState.

Украине необходимо получить больше оружия для отражения российской агрессии. Если страны Запада не увеличат объемы поставок оружия в Украину, ситуация на фронте станет более сложной, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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