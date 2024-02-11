Это остановит врага: полковник ВСУ оценил продвижение РФ на важном направлении

Как отметил военный эксперт, как только Силы обороны Украины получат достаточное количество боеприпасов, они смогут выбить врага с занятых позиций.

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Свитан прокомментировал наступление РФ в направлении города Часов Яр / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 43 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты продолжают наступление на Бахмутском направлении с целью прорыва к городу Часов Яр в Донецкой области. Аналитики OSINT-сообщества DeepState отмечают, что врагу удалось продвинуться вперед на этом направлении. Об этом в эфире 24 канала рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, российским войскам удалось продвинуться между населенными пунктами Хромовое и Богдановка.

Свитан указывает на то, что сейчас оккупанты осуществили продвижение вперед в небольшой лес. Ранее это место удалось удерживать благодаря достаточному количеству боеприпасов, однако сейчас становятся заметными признаки недостатка боеприпасов.

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"Нам просто нечем их там остановить. Как только будут боеприпасы, мы выбьем их оттуда, потому что удержаться там почти невозможно. Сейчас теряем такую территорию, которую потом придется выбивать. Но потратим на это значительно больше боеприпасов, чем, если бы мы просто удерживали бы ее сейчас, имея достаточное количество снарядов", - отметил Свитан.

Военный эксперт отмечает, что сейчас важно активизировать усилия по получению боеприпасов от международных партнеров, чтобы остановить продвижение оккупантов.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Наступление россиян на Бахмутском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне сосредоточили внимание на наступлении в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

Российские войска осуществили небольшие продвижения в считанных километрах от Часового Яра - возле села Богдановка Донецкой области, подтвердил корреспондент Радио Свобода "Донбас.Реалии" Сергей Горбатенко.

Российские оккупанты готовятся к будущим атакам на Славянско-Краматорскую агломерацию, планируя синхронные нападения с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

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