Наев узнал о своем увольнении из СМИ: генерал сделал заявление

Наев занимал должность командующего Объединенными силами с 2020 года.

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Это был самый тяжелый период - Наев о своей службе с 2020 года / Коллаж Главреда. Фото: Минобороны Украины, 22-я ОМБр

Сергей Наев узнал о своем увольнении с должности командующего Объединенными силами ВСУ, которую занимал с 2020 года, из СМИ, признался генерал в своих соцсетях.

По словам генерала, "это были сложные времена" и "один из самых тяжелых периодов истории Украины"

"Но работа не закончена, война продолжается! Враг должен быть уничтожен, наши земли деоккупированы, а зло наказано! Уверен, это нам по силам! Украинцы умеют творить чудеса, поэтому верю в каждого из вас!" - обратился Наев к общественности. видео дня

Наев поблагодарил всех военных "за самоотверженную службу, за слаженную работу и совместные усилия, за доверие и поддержку".

"Низко кланяюсь перед погибшими Героями, которые положили свою жизнь за независимость и свободу Украины. Вечная им дань уважения и память. Сердечно благодарю всех украинцев за патриотизм и значительную помощь нашей армии. Ваша несокрушимая вера в Вооруженные Силы Украины придает сил и вдохновения на дальнейшую борьбу с противником", - говорится в сообщении генерала.

Новые назначения в ВСУ

11 февраля президент Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины. Новым командующим Сухопутных войск стал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Также верховный главнокомандующий провел еще три новых назначения.

При этом генерал-лейтенант Сергей Наев уволен с должности командующего Объединенных сил. Вместо него назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Этому предшествовало увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.

Впоследствии Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

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