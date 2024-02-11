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Боец ВСУ о мобилизации: "Люди не понимают, насколько драматична ситуация"

Яна Ставская
11 февраля 2024, 13:14
Военные констатируют большую нехватку боеприпасов и людей на фронте.
Боец ВСУ о мобилизации:
Военный на передовой требуют усиления мобилизации / Коллаж Главреда. Фото: BILD, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Оболонский районный РТЦК и СП в г. Киеве

У украинской армии наблюдается большая нехватка боеприпасов, до сих пор в снабжении украинской армии много самоорганизации благодаря волонтерам, рассказал в интервью BILD лейтенант ВСУ по имени Александр.

27-летний военный воюет против оккупантов уже два года. По его словам, часто именно волонтеры доставляют на фронт дроны, снаряды и даже бронетехнику.

Александр признал, что ВСУ могут отвечать только два раза из десяти ударов россиян. Потому армии необходима мобилизация.

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"Если россияне атакуют нас десять раз, мы можем обороняться лишь дважды. Нам нужна мобилизация сейчас. Люди в других регионах Украины, видимо, не понимают, насколько драматична ситуация. Мы должны оборонять нашу линию фронта. Если россияне захватят один город, они нападут на следующий. В какой-то момент это должно решиться политически, так как мы не можем расстрелять каждого россиянина", - высказался военный.

Журналисты, побывав на фронте, замечают, что большинство опрошенных ими украинских солдат не видят возможности для переговоров на основе требований России. Один из них сказал, что это означало бы "бросить наших людей на оккупированных территориях". Другой сказал: "Те мужчины, которые смотрят телевизор на Западе Украины, думают, что нужно только подождать, и мы победим, но так не бывает".

В издании констатируют, что Украина находится "в тяжелейшем военном кризисе со времён битвы за Киев". По мнению немецких журналистов, на передовой сейчас преимущество у россиян, несмотря на то, что оккупационные войска все же истощены.

Ситуация на фронте

Путин воспользовался неопределенной ситуацией вокруг дальнейшей помощи США Украине и погнал свои войска в новое масштабное наступление. Эксперты констатируют медленное, но постоянное продвижение захватчиков, к примеру, в Авдеевке.

По словам украинского командования, недавние блокировки пакетов военной помощи в США и ЕС привели к катастрофической нехватке артиллерии на линии фронта в Авдеевке. Еще летом обе стороны забрасывали друг друга снарядами примерно в равных количествах. Теперь соотношение примерно один к пяти.

Без своевременной помощи от США Украине грозит позиционная война, а в перспективе - заморозка войны с Россией, убежден руководитель Центра военно-правовых исследований АлександрМусиенко.

В свою очередь, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уточнил, что у самой Украины при таком раскладе "ресурсов хватит на два месяца".

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