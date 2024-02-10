"Авдеевка скоро может пасть": эксперт сказал, кто виноват в сложной ситуации на фронте

Каждый день в Авдеевке погибают или получают ранения около тысячи российских солдат, что делает это поле боя одним из самых дорогостоящих в войне.

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Оккупанты могут скоро захватить Авдеевку/ Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Zelenskiy/Official

Несмотря на огромные потери, армия РФ, вероятно, оказалась на грани того, чтобы захватить Авдеевку или того, что от нее осталось. Мэр города Виталий Барабаш на прошлой неделе говорил, что оккупанты достигли разрушенных окраин города, и ситуация сейчас "критическая". Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает: по оценкам британской разведки, каждый день в Авдеевке погибают или получают ранения около тысячи российских солдат, что делает это поле боя одним из самых дорогостоящих в войне.

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"Как и в случае с Бахмутом (…) ценность Авдеевки скорее символическая, чем стратегическая. Но если россияне действительно захватят город, история победы может перестать сводиться только к грубой российской военной мощи. Будут также заданы вопросы о том, ослабевают ли силы Украины. Они истощены не только двумя годами безжалостных ударов, но и ослаблением поддержки Запада", - говорится в статье.

По словам украинского командования, недавние блокировки пакетов военной помощи в США и ЕС привели к катастрофической нехватке артиллерии на линии фронта в Авдеевке. Еще летом обе стороны забрасывали друг друга снарядами примерно в равных количествах. Теперь соотношение примерно один к пяти.

"Общее мнение таково, что если Авдеевка падет, в этом будет вина Америки", — считает Глен Грант, бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в странах Балтии и бывший советник министерства обороны Украины.

"Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев кончается все, а европейцы пока не смогли улучшить поставки, чтобы компенсировать эту потерю. Главное, что не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет, их порой почти нет", - сказал он.

Ситуация в Авдеевке

9 февраля начальник городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что

ситуация в Авдеевке Донецкой области "очень сложная". Российские войска пытаются штурмовать позиции ВСУ и осуществляет лобовые атаки.

"Враг через дачный массив хочет отрезать часть города, отрезать коксохим. И давит туда очень мощно. Ребята отрабатывают, не дают им делать продвижение, но ситуация очень непростая", — сказал Барабаш.

Военная помощь Украине

8 февраля в Сенате США рассмотрели законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, но на этот раз без включения вопросов миграционной реформы и безопасности границы. Проголосовало более 60-ти сенаторов, что означает, Сенат США принял процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине. Далее этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.

Тем временем высокопоставленные парламентарии стран Северной Европы и Балтии посетили Вашингтон и выразили свою тревогу относительно отсутствия четкой стратегии США по поводу помощи Украине. Они настаивают на принятии Конгрессом решения о продолжении поддержки Киева.

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