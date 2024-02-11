Замена Сырскому и три назначения: Зеленский провел масштабные кадровые перестановки

Новым командующим Сухопутных войск стал генерал-лейтенант Александр Павлюк, который ранее занимал должность замминистра обороны, говорится в указе президента.

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Павлюк возглавил Сухопутные войска, а Наев лишился должности командующего ОС ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил Украины. Новым командующим Сухопутных войск стал генерал-лейтенант Александр Павлюк. Также верховный главнокомандующий провел еще три новых назначения.

Офис президента в воскресенье, 11 февраля, опубликовал четыре новых указа главы государства, в рамках которых проведены ротации в руководстве войсками.

Какие изменения провел Зеленский

Генерал-лейтенант Александр Павлюк стал новым командующим Сухопутных войск. Ранее он был заместителем министра обороны. Павлюк заменил генерал-полковника Александра Сырского, которого Зеленский повысил до главнокомандующего ВСУ.

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Генерал-лейтенант Сергей Наев уволен с должности командующего Объединенных сил. Вместо него назначен генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Вместо генерал-майора Максима Миргородского Десантно-штурмовые войска возглавил бригадный генерал Игорь Скибюк.

Новым командующим Сил территориальной обороны назначен генерал-майор Игорь Плахута. На этой должности он заменит Анатолия Баргилевича, который стал начальником Генштаба ВСУ.

Увольнение Залужного, назначение Сырского и другие перестановки

8 февраля Владимир Зеленский заявил об отставке Валерия Залужного с должность главнокомандующего ВСУ. По словам президента, он провел встречу с Залужным, в ходе которой было принято решение о необходимости проведения кадровых перестановок в руководстве войсками.

Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский. Владимир Зеленский назвал Сырского одним из самых опытных украинских военачальников.

10 февраля Зеленский представил новое руководство войсками: заместителями Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, который будет отвечать за направление развития применения БПЛА, и полковник Андрей Лебеденко, в компетенции которого инновации. Бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый стали заместителями нового главы Генштаба Анатолия Баргилевича.

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