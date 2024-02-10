'Люди, которых хорошо знают в армии': Зеленский представил новое военное руководство

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич получили заместителей.

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Зеленский назначил заместителей Сырского и Баргилевича / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещания с военным руководством и правительством. Президент назначил заместителей Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 10 февраля.

"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и которые сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", - сказал президент.

Зеленский объявил о назначении полковника Вадима Сухаревского и полковника Андрея Лебеденко на должности заместителей главкома ВСУ. Сухаревский будет отвечать за развитие беспилотных систем и использование дронов, а Лебеденко - за инновации и технологическое развитие армии.

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Также назначили заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Бригадному генералу Владимиру Горбатюку поручена ответственность за оперативную работу и планирование в штабах, бригадному генералу Алексею Шевченко - за логистику, а бригадному генералу Михаилу Драпатому - за подготовку и тренировку военных.

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, - весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", - добавил президент Зеленский.

Кадровые изменения в военном руководстве Украины

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 8 февраля объявил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Во время встречи с Залужным приняли решение о необходимости провести кадровые изменения в военном руководстве.

Также 8 февраля президент Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте президента. Зеленский назвал Сырского одним из самых опытных военачальников.

Напомним, 9 февраля Зеленский назначил Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины по рекомендации главнокомандующего Александра Сырского. Зеленский отметил, что Баргилевич - опытный военачальник, который понимает задачи войны и украинские цели.

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