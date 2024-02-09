Зеленский назначил нового начальника Генштаба: что известно о генерале Баргилевиче

Президент утвердил кандидатуру нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Президент назначил Анатолия Баргилевича начальником Генштаба / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, ОП

Президент Владимир Зеленский назначил Анатолия Баргилевича начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек - понимает задачи этой войны и украинские цели", - заявил глава государства в вечернем видеообращении.

Зеленский в ближайшее время назначит заместителей главкома ВСУ Александра Сырского, сказал он в видеообращении в пятницу.

видео дня

"Сегодня главком Сырский определил кандидатуры заместителей, и я подпишу соответствующие указы. Определены заместители начальника Генерального штаба, все ребята боевые, профессиональные, каждый с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", - сказал он.

"И очень важно, что главком вместе с министром обороны провел разговоры с партнерами - Германия, Франция, Соединенные Штаты. Знаю, что все максимально подробно – снабжение, восполнение дефицитов, снаряды, оружие". – сказал он.

Биография Баргилевича

Анатолий Баргилевич — генерал-майор Вооруженных сил Украины. Ранее был командующим Силами территориальной обороны. В 2022-2023 годах занимал пост начальника штаба восточной группировки войск. Бывший заместитель командующего ВС ВСУ по территориальной обороне.

/ armyinform.com.ua

Также занимал должность начальника оперативного управления – заместителя начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Баргилевич имеет награды - Орден Богдана Хмельницкого II ст., Орден Богдана Хмельницкого III ст., Орден Даниила Галицкого.

Смена главкома ВСУ

Напомним, в Конгрессе высказались насчет смены главкома ВСУ. США и Украина разделяет общую ценность - гражданский контроль над Вооруженными силами, подчеркнул Джейсон Кроу.

Ранее Дмитрий Медведев закатил истерику из-за назначения Сырского главкомом ВСУ. Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ.

Как сообщал Главред, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер заявила, что США будут работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским. Она назвала его успешным командиром и подчеркнула, что в Украине есть демократический гражданский контроль над украинскими вооруженными силами, в отличие от России.

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