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"Обновление и новый подход": в Конгрессе высказались насчет смены главкома ВСУ

Алексей Тесля
9 февраля 2024, 19:00
США и Украина разделяет общую ценность - гражданский контроль над Вооруженными силами, подчеркнул Джейсон Кроу.
Конгресс США, Украина
В Конгрессе США прокомментировали смену главкома ВСУ / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Смену главнокомандующего Вооруженными силами Украины прокомментировал член Постоянного специального комитета Палаты представителей США по разведке Джейсон Кроу.

"Во-первых, я хочу выразить от имени американского народа глубокую признательность и благодарность генералу Залужному, который в течение последних двух лет возглавлял усилия по защите Украины, поддерживал своих солдат и делал это поразительно. Ему нужно отдать должное за его лидерство. В этом нет никаких сомнений", - сказал Кроу на брифинге в Киеве.

По словам американского конгрессмена, США и Украина разделяет общую ценность - гражданский контроль над Вооруженными силами.

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"Это ценность, проверенная временем и очень важная для любой демократии. И в рамках этого гражданские лидеры имеют право и обязанность выбирать тех лидеров, которые будут продвигаться. Мы понимаем, что после двух лет упорной борьбы президент Зеленский ищет обновления и другого подхода, и это, безусловно, вполне в его праве, и мы поддерживаем это право", - добавил Кроу.

Ранее Дмитрий Медведев закатил истерику из-за назначения Сырского главкомом ВСУ. Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ.

Напомним, генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он отметил необходимость организации четкого планирования действий всех военных подразделений, решении вопросов логистики и определении потребностей фронта с учетом информации на каждом участке боевых действий.

Как сообщал Главред, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер заявила, что США будут работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским. Она назвала его успешным командиром и подчеркнула, что в Украине есть демократический гражданский контроль над украинскими вооруженными силами, в отличие от России.

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ВСУ Конгресс США Александр Сырский
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