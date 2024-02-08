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Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного

Руслана Заклинская
8 февраля 2024, 21:59
Предыдущий год был тяжелым для Залужного, с критикой за управленческие и тактические решения во время контрнаступления и проблемами в отношениях с Зеленским.
Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного
Politico рассказало о деталях отставки Залужного / Коллаж: Главред, фото: ОП, radiosvoboda.org

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отказался выполнять рекомендации советников США по летнему наступлению против оккупантов. Именно это и было одной из причин его отставки. Об этом утверждает европейское издание Politico.

Залужный сыграл решающую роль в начале войны, пытаясь сдержать российское наступление на Киев и потрясающе провел контрнаступление в конце 2022 года. Однако предыдущий год был тяжелым для Залужного, с критикой за управленческие и тактические решения во время контрнаступления и проблемами в отношениях с Зеленским.

Как отмечает издание, Зеленский сообщил Белому дому о своем решении об отставке Залужного и американская администрация подтвердила, что не будет вмешиваться во внутренние вопросы Украины. Между Залужным и Пентагоном "было напряжение относительно того, как вести контрнаступление". Издание фактически утверждает, что Залужный проводил наступление наперекор Пентагону.

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"Пентагон настаивал на том, чтобы украинские военные осуществили значительный удар, сосредоточенный на одном участке, где специалисты считали возможным прорыв. Вместо этого Киев выбрал несколько наступлений по всему фронту, считая, что это усложнит россиянам укрепление многих пунктов сразу. После нескольких недель разногласий "в ходе наступления стало понятно, что украинцы просто не заинтересованы в советах США, и они в целом пришли к выводу, что нам нечего им предложить" - рассказал изданию один из тех, кто консультировал Белый дом по военным вопросам.

Такая позиция объяснялась тем, что США не имеют опыта ведения войны, которую ведут украинцы, и хотя советы Соединенных Штатов "приветствовались, они также могли быть неуслышанными". В Politico утверждают, что среди высшего военного руководства было разочарование тем, что Залужный проводит "много времени в Facebook, демонстрируя, как он что-то делает, в то время как мало что меняется тактически или стратегически на линии фронта".

Статья Залужного

В издании также напомнили о статье Залужного в The Economist, в которой генерал заявил, что "война с Россией зашла в тупик". Президенту статья добавила хлопот, из-за нее Зеленский должен был уверять партнеров, что на самом деле слова Залужного не соответствуют действительности. Также его раздражало, что окружение главнокомандующего ВСУ обсуждало политические перспективы Залужного.

"Это не борьба за власть. Но если он не уволит Залужного, через некоторое время начнет возникать двоевластие. А это уже неприемлемо и будет вызовом для Зеленского. Для него есть вызовы, политические риски, но, учитывая ставки, они не могут сосуществовать", - говорится в материале.

Отставка Залужного

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент Владимир Зеленский принял решение об отставке генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Это решение положило конец долгим месяцам напряженности и разногласий между лидерами.

Также 8 февраля президент Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Глава государства отметил, что под руководством генерала Сырского будут работать другие опытные командующие, которые успешно проявили себя в различных военных операциях.

Как сообщал Главред, президент снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего с целью пересмотра тактики действий после неудачных контрнаступательных операций. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк подтвердил, что решение было обусловлено недовольством результатами на передовой и желанием избежать стагнации на линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный контрнаступление ВСУ отставка Залужного
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