УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Отставка Залужного — новый этап в войне, но Зеленский рискует ошибиться - The Economist

Анна Ярославская
9 февраля 2024, 08:13
Замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности командующего Вооруженными силами воспринимается так, как будто произошло что-то судьбоносное.
Валерий Залужный, Владимир Зеленский
The Economist опубликовало статью, посвященную возможным последствиям отставки Залужного / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, ОП

Увольнение главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного знаменует новый и решающий этап в войне - тот, в котором президент Владимир Зеленский рискует ошибиться. Об этом говорится в статье издания The Economist, посвященной возможным последствиям отставки главкома ВСУ.

Издание отмечает, что замена Валерия Залужного на Александра Сырского в должности командующего Вооруженными силами воспринимается так, как будто произошло что-то судьбоносное.

"Частично это связано с решающей ролью генерала Залужного в доблестном отпоре российским войскам в первые дни вторжения, а также с его популярностью среди личного состава и гражданского населения Украины", - пишут журналисты.

видео дня

The Economist отмечает, что "различия между актером-политиком и его закаленным в боях командующим ВСУ частично касались культуры и личности".

"Только когда российская и украинская армии окопались, а линия фронта застопорилась, эти трения начали наносить вред. Не секрет, что по мере того, как их отношения ухудшались, они также начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя. Что на самом деле обрекло отношения между Зеленским и генералом Залужным, так это изменение взглядов президента на то, как война будет определять, какой страной должна стать Украина", - - говорится в статье.

Отставка Валерия Залужного — новый решающий этап в войне
The Economist: Отставка Валерия Залужного — новый решающий этап в войне / скриншот

Издание отмечает, что Зеленский и его администрация возлагали на Залужного ответственность за неудачное контрнаступление ВСУ в 2023 году. Они хотели, чтобы украинская армия готовилась к дальнейшим атакам, и давили на него, чтобы он разработал боевые планы и взял на себя непопулярное решение по мобилизации для увеличения количества войск. Генерал отверг их аргументы. Залужный утверждал, что не может планировать следующее контрнаступление, не зная, какие ресурсы у него есть.

По мнению издания, одним из рисков для Зеленского будет осуждение, спровоцированное увольнением "любимого командира".

The Economist также пишет, что Сырский "имеет репутацию человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, которая вызывает противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он запугивает своих подчиненных... Он менее склонен ставить под сомнение приоритеты президента. Заняв высший пост, он должен будет смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду власти", - пишут журналисты.

Кроме того, они предполагают, что уволтнение Залужного будет иметь и политические последствия, поскольку экс-главком ВСУ был героем Украины.

Важнейший вопрос, говорится в публикации, заключается в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.

"Сегодня он (Зеленский, – ред.) все еще публично обещает, что Украина вернет каждый сантиметр земли, оккупированной российскими войсками, даже понимая, что это произойдет не скоро, если вообще произойдет. Если бы украинские силы смогли выгнать российских оккупантов, это было бы замечательно. Однако, если не произойдет что-то совершенно неожиданное, война, определенная территорией, – это война, в которой Украина не может победить", - отмечает издание.

В статье говорится и о том, что важно, чтобы текущие изменения не ухудшили боеспособность Украины.

"Чтобы выстоять в будущей длительной борьбе, Украина должна повысить свою устойчивость. Украина выйдет победителем из этого кровавого конфликта, если она будет процветающей, демократической, ориентированной на Запад страной. В этом вопросе не должно быть никакой разницы между президентом и его командующими", – резюмирует The Economist.

Увольнение Валерия Залужного

Вечером 8 февраля стало известно, что главком ВСУ Валерий Залужный уходит в отставку.

Решение президента Владимира Зеленского о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Издание Politico писало о том, что Валерий Залужный отказался выполнять рекомендации советников США по летнему наступлению против оккупантов. Именно это и было одной из причин его отставки.

В Вашингтоне отреагировали на увольнение Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Как отметил представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля, США "будут работать с любым, кто стоит во главе (украинской) армии".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ новости Украины Валерий Залужный война России и Украины
Реклама

Главное за день

Путин потребовал от Зеленского новых переговоров и назвал условие

Путин потребовал от Зеленского новых переговоров и назвал условие

08:53 Мир
Украина победила в Черном море, РФ теперь сложнее держать Крым – Foreign Affairs

Украина победила в Черном море, РФ теперь сложнее держать Крым – Foreign Affairs

08:41 Мир
Отставка Залужного — новый этап в войне, но Зеленский рискует ошибиться - The Economist

Отставка Залужного — новый этап в войне, но Зеленский рискует ошибиться - The Economist

08:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:53

Путин потребовал от Зеленского новых переговоров и назвал условие

08:41

Украина победила в Черном море, РФ теперь сложнее держать Крым – Foreign Affairs

08:13

Отставка Залужного — новый этап в войне, но Зеленский рискует ошибиться - The Economist

08:10

Карлсон приехал к Путину на кастинг для участия в большой политикемнение

07:35

Только единицы за 10 секунд угадают животное на рисунке: сложная загадка с "изюминкой"

Без помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - МусиенкоБез помощи США Украине грозит заморозка войны с Россией - Мусиенко
07:30

Путин в интервью "американскому Соловьеву" назвал свою цель в войне с Украиной

06:46

Ночью РФ атаковала Харьковщину "Шахедами": что известноВидео

06:10

Точность "современных" ракет России резко снизиласьмнение

05:50

"Кремль рисковать не может": Гельман объяснил, почему Надеждина сняли с выборовВидео

Реклама
05:24

"500 тысяч мобилизованных войну не выиграют": майор ВСУ высказался о мобилизации

04:40

Когда нельзя мыть машину зимой: 3 важных правила, которые должны знать все

04:38

У ВСУ появится шанс нанести большой удар оккупантам: политтехнолог раскрыл "уловку"Видео

04:17

Боец ВСУ о Сырском и других командующих: увидим неожиданные решения на поле боя

03:43

Ошибаются многие: как нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием

03:09

Вот почему на самом деле нельзя надевать красное на свадьбу: неожиданный ответ

02:35

Серая леди: Елена Зеленская появилась в детской больнице в элегантном монолуке

02:00

В Крыму оккупанты раскатали губа на виллу и отель Софии Ротару - пропагандисты

01:35

Оптический вызов для высокого IQ: найдите два потерянных любовных письма за 10 секунд

00:50

В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ

08 февраля, четверг
23:25

"Не нападают, а предупреждают": Гельман признался, рискнет ли Путин напасть на Балтию

Реклама
22:40

"Увидели войну из окопа": майор ВСУ о новых именах, озвученных Зеленским

22:16

Появилась первая реакция США на увольнение ЗалужногоВидео

21:59

Не выполнял рекомендации США: в Politico раскрыли причины отставки Залужного

21:30

"Это недопустимо": в Минобороны назвали главную проблему боевых воинских частей

21:16

Бури врываются одна за другой: Украину накрывает новый геомагнитный шторм

21:09

Сергей Стерненко. Такер Карлсон совершает ИПСО против СШАВидеоблоги

20:47

В жизнь ворвутся проблемы, если нарушить 3 запрета: что нельзя делать 9 февраля

20:42

Оккупанты прорвались в Авдеевку: в ВСУ назвали место боев

20:26

Украина вернула из плена еще 100 военнопленных: Зеленский раскрыл деталиФотоВидео

20:15

У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного

19:52

Сенат США принял решение о помощи Украине: что известно

19:47

Как избавиться от ушного клеща у кота: симптомы и действенные советы

19:36

Ветер 20 м/с и сильные осадки: Украину накрывает серьезная непогода

19:35

Грядут большие перемены: Зеленский ответил, чего ждет от ВСУ после снятия Залужного

19:27

Отставка Залужного и самая сложная фаза войнымнение

19:24

На войне с 2014 года: что известно о новом главнокомандующем ВСУ Сырском

19:23

"Будет тяжело": у Зеленского раскрыли сценарий следующего месяца войны с РФ

19:10

Как пострадает Кремль после отказа Надеждину в регистрациимнение

18:53

Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

18:48

Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ Сырского

Реклама
18:30

Худший сценарий для ВСУ: названы сроки "обвала" фронта без помощи США – NYT

18:18

Залужный уходит в отставку: все подробности

18:13

50 млрд евро не покроют потребности Украины: в Европарламенте дали тревожный прогноз

18:00

Когда сеять семена перца на рассаду в Украине: лучшие 2 месяца

17:37

Почему нельзя пить свежий свекольный сок: есть 8 категорий людей, которым он вреден

17:35

Кибератака ГУР: в программе управления дронами РФ произошел массовый сбой

17:24

"Помощи ФРГ будет недостаточно": Шольц жестко высказался о поддержке Украины

17:05

Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

16:31

Температура вырастет до +14: синоптик назвала дату резкого потепления

16:31

"Город меняется по часам": в МВА рассказали о критической ситуации в Авдеевке

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Лайфхаки
АвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять