"Будет тяжело, но не стыдно": Залужный на фоне угрозы отставки поздравил главу Генштаба

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный поздравил начальника Генерального штаба Сергея Шапталу и сказал, что рад работать вместе с ним.

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Залужный поздравил Шапталу с Днем рождения / Коллаж: Главред, фото: Facebook В. Залужного, Википедия

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фоне волны относительно своей возможной отставки поздравил с Днем рождения начальника Генерального штаба Валерия Шапталу.

В своем Facebook он написал о том, что Шаптала все время бок о бок с ним во время войны, и поздравил его.

"Нам еще будет очень тяжело, но точно уж никогда не будет стыдно. Счастлив, что в этой жизни и во время войны Вы были рядом со мной, человек для которого Украина действительно больше всего. С Днем рождения Друг! Верим к лучшему. Мы его уже заслужили", - сказал Залужный. видео дня

Залужный и Шаптала / Facebook В. Залужного

Зеленский может уволить Залужного

В последние дни в СМИ активно циркулируют слухи относительно возможной отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Американское издание The Washington Post написало, что в Киеве, вероятно, еще не нашли замену Залужному. Как допустили журналисты, сменщиков Залужного на горизонте не видно.

У Байдена откровенно оценили вероятность отставки Залужного – помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Штаты не будут вмешиваться в решение. О позиции Белого дома уже сообщили Киеву.

Зеленский впервые признал вероятность отставки Залужного в интервью итальянскому телеканалу Rai1. Глава государства заявил, что Украине нужна перезагрузка, а перемены должны произойти и в военном руководстве.

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