В Пентагоне откровенно высказались насчет назначения Сырского главкомом ВСУ

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки прокомментировали вопрос смены главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначения на эту должность Александра Сырского.
США будут работать с новым главкомом ВСУ Александром Сырским, заявила помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер, сообщает Reuters.
Как говорит официальный представитель Министерства обороны США, Сырский - успешный командир.
Она также обратила внимание на то, что в Украине есть демократический гражданский контроль над вооруженными силами в отличие от России.
"Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранные власти, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, как мы делали это раньше", - добавила Уолландер.
Смена главкома ВСУ
Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.
Как подчеркнул позднее глава государства, он ждет от Сырского "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.
Как сообщалось ранее, соцопрос на тему, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.
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