"Стал предателем": Медведев истерит из-за назначения Сырского главкомом ВСУ

Особую желчь у Дмитрия Медведева вызвал тот факт, что Александр Сырский имеет российские корни.

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У Дмитрия Медведева припадок из-за назначения Александра Сырского / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, УНИАН

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в истерической форме прокомментировал назначение Александра Сырского на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Он буквально обрушил проклятия в адрес Сырского. Свой параноидальный бред зампред Совбеза РФ выложил в Telegram.

При этом особую желчь у Медведева вызвал тот факт, что Сырский имеет российские корни.

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В этой связи одноразовый президент РФ в порыве бессильной злобы назвал Сырского "предателем".

"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения", – пишет он.

Кроме того, одиозный российский политик также возмущен тем, что что Сырский не встал на сторону оккупантов РФ, хотя сам он родом из России.

"[Сырский] был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами!" – написал Медведев.

Напомним, в четверг, 8 февраля, президент сообщил об отставке Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим Зеленский назначил Александра Сырского.

Также генерал-полковник Александр Сырский сделал первое заявление в должности главнокомандующего ВСУ. Он отметил необходимость организации четкого планирования действий всех военных подразделений, решении вопросов логистики и определении потребностей фронта с учетом информации на каждом участке боевых действий.

Как сообщал Главред, помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер заявила, что США будут работать с новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины Александром Сирским. Она назвала его успешным командиром и подчеркнула, что в Украине есть демократический гражданский контроль над украинскими вооруженными силами, в отличие от России.

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