Боец ВСУ о Сырском и других командующих: увидим неожиданные решения на поле боя

Сырский отныне новый Главнокомандующий ВСУ.

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Теперь армией руководит генерал Сырский / Коллаж Главреда, фото: Telegram-канал А. Сырского, скриншот соцсети

Военные с нетерпением ждут дальнейших кадровых решений в ВСУ, заявил в эфире Еспресо заместитель командира артиллерийского дивизиона, майор Павел Кишкарь.

Комментируя назначение Сырского и других командующих в ВСУ, Кишкарь отметил, что "такая команда точно сдвинет вопрос технической мобилизации и переоснащения армии".

"Относительно назначения Сырского, то войска с нетерпением ожидают дальнейших кадровых решений. Команда генералов - и Андрей Гнатов, и Михаил Драпатый, с которыми имел честь служить, - это прогрессивная команда молодых украинских генералов. Думаю, что такая команда точно сдвинет вопрос технической мобилизации Украины, технического переоснащения. Создание нового рода войск по беспилотной авиации и управления автоматизированными системами на поле боя", - отметил Кишкарь.

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По словам заместителя командира артиллерийского дивизиона, "мы в ближайшее время увидим новые неожиданные решения на поле боя".

"Именно с такими ожиданиями живет много ребят, которые находятся сейчас на фронте", - подчеркнул Кишкарь.

Увольнение Залужного и назначение Сырского

8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.

Впоследствии Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

По меньшей мере с конца января в СМИ ходили слухи о подготовке отставки Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

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