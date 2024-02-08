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Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

Яна Ставская
8 февраля 2024, 18:53
Мог ли миллиардер Илон Маск предоставить доступ к спутниковой связи россиянам? Вопрос пока открытый, но многое на это указывает.
Илон Маск, ВГУ
Доказательства сотрудничества Маска с оккупантами еще не обнародованы, однако есть большие основания так считать / Коллаж Главреда, фото: 22 отдельная механизированная бригада, instagram.com/elonmusk

В волонтерских и военных кругах накануне распространилась информация о том, что оккупанты могли получить доступ к Starlink. И хотя никаких комментариев по поводу этого ни от Минцифры, ни от ГУР пока не поступало, связь Илона Маска работает на оккупированной части Востока и Юга. Разбираемся, действительно ли это так.

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Появление Starlink на передовой в первые дни полномасштабного российского вторжения сыграло ключевую роль в поддержании связи не только между подразделениями ВСУ, но и между гражданскими - когда россияне совершили масштабную атаку на Viasat, надеясь положить конец всей коммуникационной инфраструктуре Украины и таким образом посеять хаос. Излишне объяснять, насколько отсутствие стабильной и безопасной связи в ВСУ помогло бы россиянам в наступательных операциях.

Сам министр цифровой трансформации Михаил Федоров так потом будет вспоминать разговор с Илоном: "За два дня до начала войны проводили видеоконференцию со SpaceX, и у нас уже был план запустить здесь компанию и открыть офис. Со своей стороны мы обещали, что поможем очень быстро пройти все бюрократические процедуры. Но когда Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля, я сразу написал твит Илону Маску, и он очень быстро отреагировал".

Starlink уже у россиян? Что говорят военные, волонтеры и эксперты

Накануне в Twitter (Х) несколько военных поделились собственными догадками, что России якобы поставляют комплексы Starlink.

"В Россию массово начали поставлять Старлинк, через Дубай, аккаунты активированы, работают на оккупированных территориях", - написал один из украинских защитников под ником "Serg".

Другой боец ВСУ в репостах подтвердил, что украинские войска замечают работу связи Маска на передовой, добавив, что его побратимы ждали появления Starlink у россиян уже давно.

Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

Допускает работу спутниковой связи Маска у российских захватчиков и украинский военный аналитик Сергей "Флеш".

"Вчера попала информация, что россияне купили большую партию Старлинков в Дубае. Точность информации должна проверить наша разведка, но я вполне допускаю этот вариант", - отметил эксперт.

В свою очередь, украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко пообещал передать доказательства "на самом высоком уровне".

"Да, это правда. Собранные доказательства постараемся передать на самом высоком уровне", - написал Стерненко.

Связь Илона Маска уже работает на части оккупированных Россией территорий

На карте на сайте Starlink Северодонецк, Новоайдар, Старобельск, Рубежное и другие населенные пункты Луганской области, оккупированные российскими захватчиками, обозначены в "списке ожидания". Так же обозначена подконтрольная Украине территория.

Кроме того, сетью Илона Маска охвачена часть захваченного россиянами Юга, включая Бердянск, Мелитополь, Геническ, Новую Каховку и другие.

На попытку заказать связь сайт предлагает стандартный тариф и стоимость оборудования.

Доступ к Starlink на оккупированных означает, что им могут пользоваться российские войска.

Пока никаких комментариев от Минцифры или украинской разведки по этому поводу не было.

Военные подозревают, что у россиян появился Starlink: так ли это

Маск вовлечен в игру Трампа и Путина?

В кругу экспертов допускают, что появление "Старлинков" в руках российских оккупантов - не просто "бизнес", а сигнал возможной связи Маска с Трампом и Путиным.

"Очень интересные вопросы возникают: не является ли это свидетельством того, что Маск начинает поддерживать Россию?" - предположил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Эксперт справедливо заметил, что Илон Маск уже неоднократно демонстрировал свои политические симпатии к пророссийскому кандидату в президенты США Дональду Трампу.

"Ключевое слово - трампист. Трамп, мне кажется, в последнее время играет слишком прозрачно. То есть, когда даже блокируют сейчас пакеты помощи Украине. Здесь идет просто политтехнологическая тактика внутриполитической борьбы на выборах Трампа? Или Трамп уже вступил в коммуникацию через Такера Карлсона с Путиным, и у них уже более широкие договоренности относительно того, например, что Путин просит "сдать" Украину, а взамен обещает ему коммуникацию с Ираном, Китаем и КНДР, чтобы Трамп, придя к власти, мог реализовать себя как великий миротворец и глобальный игрок. Это предположение, но этот признак о Старлинке (потому что Маск - тоже сторонник Трампа) - это о внутриполитической игре, или они начали играть более широкую игру, и эта игра угрожает не только лидерству США, но и глобальными катастрофами?" - поинтересовался Самусь.

Кто такой Михаил Самусь

Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР).

В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express.

Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.

Еще раньше Илон Маск блокировал "Старлинк" для украинских войск

Восхищение американского миллиардера Илона Маска борьбой украинцев перед лицом большего противника - России - давно прошло. Уже через год полномасштабной войны бизнесмен призывал "сдать" часть Украины России, чтобы избежать "Третьей мировой", или распространял другую российскую пропаганду, утверждая, что РФ все равно "выиграет" войну. Не так давно миллиардер призвал Запад "восстановить нормальные отношения с Россией".

Слухов о причинах такой внезапной смены политических ориентиров владельца "Старлинка" много, однако среди них наибольшего внимания заслуживает информация, что Илон Маск якобы имел разговор с Владимиром Путиным. Это косвенно подтверждает и попытка миллиардера вмешаться в планирование и реализацию украинских спецопераций.

Последний факт хоть и не является прямым доказательством сотрудничества бизнесмена с оккупантами, однако дает основания полагать, что появление "Старлинка" у россиян является либо являлся вопросом времени.

Материал подготовила: Яна Ставская

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война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Илон Маск война России и Украины
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