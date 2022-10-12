Маск общался с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИ

Илон Маск якобы провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией мирного плана для Украины в Twitter - западные СМИ.
Скандально известный коммерсант-инноватор Илон Маск якобы провел телефонный разговор с русскими диктатором Владимиром Путиным ‒ перед публикацией "мирного плана" украино-российской войны в Twitter. Об этом заявил политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер в комментарии порталу Vice.
Тот утверждает, что лично говорил с Маском. И якобы тот ему поведал ‒ Путин в телефонном разговоре выразил свою "готовность вести переговоры", но только при условии, если Украина признает аннексию Крыма и четырех регионов, а также согласится на постоянный нейтралитет.
Также диктатор якобы сказал Маску, что Россия воплотит свои цели "несмотря ни на что", в том числе с возможным использованием ядерного оружия, если Украина вторгнется в Крым. Маск сказал Бреммеру, что "необходимо сделать все, чтобы избежать этого исхода".
Кроме того, коммерсант якобы сказал, что отказал властям Украины в активации спутникового интернета Starlink на территории оккупированного полуострова Крым.
Позднее Маск отрицал, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" говорил с президентом РФ.
"Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было где-то полтора года назад. Предметом разговора был космос", ‒ написал он в Twitter.
Напомним, на минувшей неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.
Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.
Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".
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