'Я – фанат Украины': Илон Маск после скандальных заявлений о Крыме снова 'переобулся'

Илон Маск после скандальных заявлений о Крыме снова "переобулся"/ instagram.com/elon.ai

Изобретатель и миллиардер Илон Маск никак не может угомониться с распространением в сети своих размышлений о войне в Украине. То он предлагал Украине отказаться от Крыма, то заявлял, якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России". Но в последнем таком заявлении он уже снова "переобулся" и начал говорить, что поддерживает наше государство.

Об этом Маск написал в Twitter, комментируя публикацию Kyiv Post, в которой его призывали остановиться со своими комментариями относительно войны и "не выдавать себя за эксперта".

"Ситуация с Илоном Маском явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют главную роль в его попытке выдать себя за эксперта относительно Украины. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что вы переборщили с чем-то. Просто остановись", – отмечается в публикации.

Так как Илона Маска обозначили в этой публикации, он не смог пройти стороной и прокомментировал ее. В ответ на такие упреки изобретатель-миллиардер начал уверять, что он "фанат Украины", однако не хочет начала Третьей мировой войны.

"Я – фанат Украины, но не Третьей мировой войны", – написал Маск.

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Скандальные заявления Илона Маска относительно войны в Украине

Напомним, 3 октября Илон Маск выдал скандальное заявление относительно Крыма. Он в своем посте в Twitter предложил Украине сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным и уступить стране-агрессорке Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандальные твиты основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, опубликовав опрос "Какой Илон Маск вам нравится больше?: "Тот, который поддерживает Украину "или"тот, который поддерживает Россию".

После этого интернет сразу же взорвался мемами и фотожабами на тему абсурдного предложения Илона Маска.

Но на этом Маск не остановился и 6 октября сделал новое скандальное заявление. Комментируя ситуацию в нашем государстве, Маск заявил, якобы "в восточных регионах большинство населения отдает предпочтение России".

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