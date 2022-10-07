Рада поддержала добровольный воинский учет женщин: для одной категории украинок он обязателен

Рада поддержала добровольный воинский учет женщин, но таким он будет не для всех/ УНИАН

Верховная Рада Украины приняла закон о добровольном порядке взятия женщин на воинский учет. За соответствующий законопроект №6482 проголосовали 297 народных депутатов.

Однако одной категории украинок всё же придется обязательно становиться на воинский учет – женщинам-медикам. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Обязательно становиться на учет военнообязанных нужно будет украинкам, имеющим профессию или специальность, которая связана с медицинской деятельностью. Представительницы других специальностей будут делать это по желанию.

"Женщины, которые имеют специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных", – отмечается в документе.

Telegram Гончаренко

Воинский учет для женщин в Украине

Ранее сообщалось, что Минобороны разработало и передало в Верховную Раду предложения по изменениям в закон "О воинской обязанности и военной службе" относительно добровольности постановки на воинский учет женщин.

Как заявляла заместитель Министра обороны Анна Маляр, опыт развертывания всех военных частей ВСУ и других военных формирований до полных штатов военного времени свидетельствует, что на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Маляр сообщила, что при этом в ВСУ остается потребность в специалистах по медицине, радиотехнике, пищевым технологиям.

Позже стало известно, что в Украине решили отсрочить решение о постановке женщин на воинский учет еще на год – до 1 октября 2023 года. Такое решение уже подписал министр обороны Украины Алексей Резников.

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