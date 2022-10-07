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"Каждые 48 часов происходит какой-то бред": в Кремле объяснили изменения в поведении Путина – СМИ

7 октября 2022, 13:04

В русской властной верхушке все еще боятся русского диктатора, однако уважения к нему уже не осталось.

Владимир Путин, Кремль
В Кремле объяснили изменения в поведении Путина/ УНИАН

Поведение российского диктатора Владимира Путина значительно изменилось в прошлые годы. Он отдалился от российского правительства и начал принимать различные важные решения самостоятельно, советуясь лишь со своим близким окружением – вероятно, руководством спецслужб и силовых структур.

Но различные спонтанные и недостаточно обдуманные решения Путина часто потом ставили в тупик правительство, которому приходилось спешно думать, как это воплотить в жизнь. Об этом пишет российское издание "Медуза", ссылаясь на свои источники в правительстве России и Кремле.

Отношение к Путину в РФ резко ухудшилось уже после того, как в стране-агрессоре был увеличен пенсионный возраст в 2018 году. Такое решение, согласно опросам, не поддержали большинство россиян. Но Кремль тогда переложил всю вину за это на правительство, чем испортил отношения с ним.

В последующие годы российский диктатор просто прекратил сообщать министрам о тех шагах, которые он хочет сделать. И когда он спонтанно принимал решение о какой-то инициативе, представителям правительства потом приходилось ломать головы, где найти на это деньги в бюджете. Источники издания назвали как пример "меры поддержки" россиян во время пандемии: "нерабочие дни с сохранением зарплаты" и поддержку многодетных семей.

У министров при этом еще остался страх перед Путиным, поэтому они не смеют с ним спорить. Но уважения к российскому диктатору у них уже не осталось.

Страх перед Путиным заставляет министров прямо лгать ему или приукрашивать действительность, когда они объявляют президенту РФ какие-то отчеты, например, о влиянии санкций на экономику России.

В целом в российской властной верхушке сейчас происходит некий хаос, рассказал источник издания.

"Каждые 48 часов происходит какой-то бред [неценз.], никто толком ничего не понимает. До исполнителей все доходит в последний момент", – отметил источник, близкий к Кремлю.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников в 7 октября в день 70-летия Путина призвал российских офицеров опомниться и не упустить время, когда они еще могут спасти Россию от трагедии, а русскую армию – от унижения.

Ранее в украинской разведке рассказали, что российский диктатор Владимир Путин активнее всего проводит мобилизацию в тех регионах, где может возникнуть какое-то сопротивление и есть вероятность вспыхивания бунтов. Отправляя на войну против Украины мужчин из этих регионов, Путин реализует еще один свой коварный план – избавляется от потенциальных протестующих, которые могут выступить против него.

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