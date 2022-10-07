Освобождение Луганщины: ВСУ деоккупировали село Грековка и подбираются ближе к Сватово

ВСУ деоккупировали село Грековка на Луганщине/ Telegram Гайдай

Воины Вооруженных сил Украины уверенно продвигаются на Луганщине. Они освободили от российских захватчиков еще один населенный пункт в регионе – село Грековка, расположенное в 23 километрах от города Сватово.

Об этом сообщил в пятницу, 7 октября, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. Он обнародовал фото украинских военных из деокупованого села.

"Уже официально: село Грековка Краснореченской поселковой общины Сватовского района Луганской области освобождено от оккупантов!", – написал Гайдай.

Ранее военный аналитик Игаль Левин рассказывал, что украинские воины в дальнейшем в рамках деоккупации Луганщины вполне возможно будут проводить наступление на российских захватчиков в Сватово, ведь этот город открывает контроль над оперативными просторами.

ВСУ деоккупировали село Грековка на Луганщине/ Telegram Гайдай

Освобождение Луганской области

Ранее сообщалось, что в Луганской области бойцы Вооруженных сил Украины продвигаются вперед, освобождая захваченные оккупантами земли. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что украинские защитники уже освободили шесть населенных пунктов в регионе. Вместе с тем он не стал уточнять их названия, напомнив о важности соблюдения информационной тишины для эффективных действий ВСУ.

Также Гайдай ранее сообщал, что в Сватово на Луганщине россияне выселили пациентов из психиатрической больницы и готовятся к обороне. Он отметил, что, скорее всего, оккупанты хотят держать оборону именно в больнице, так как она укреплена и имеет подземные помещения.

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечали, что украинские военные продолжают добиваться больших успехов в Херсонской области. В то же время они продолжают наступление в Харьковской и Луганской областях.

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