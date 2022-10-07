"Вы еще можете спасти РФ от трагедии": Резников в юбилей Путина обратился к российским офицерам

Резников в юбилей Путина обратился к российским офицерам/ скрин

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал российских офицеров опомниться и не упустить время, когда они еще могут спасти Россию от трагедии, а русскую армию – от унижения.

Он подчеркнул, что российская правящая верхушка обманула и предала их, и что российских военных отправляют на войну против Украины, чтобы они умирали за иллюзорные цели российского диктатора Владимира Путина. Соответствующее видеообращение главы Минобороны Украины появились в пятницу, 7 октября – в день 70-летия Путина.

"Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают свое дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Вас обманули и предали. Вам обещали легкую прогулку, а отправили в ловушку. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели", – заявил Резников.

Резников подчеркнул, что обращается к российским военным, ведь именно им нужно принимать решение.

Он обратил внимание, что российские власти сейчас прекратили слушать офицеров своей армии. Ведь это будет означать, что онт признают свои ошибки, а в Кремле не любят правду.

"Им проще рассказать, как вы героически погибли в битве с вымышленными полчищами НАТО", – говорит Резников.

"Путин в бункере, потому что боится вашего прозрения"

Также Резников обратил внимание российских офицеров на то, почему их "лидер" прячется в бункере, а не держит удар рядом с ними. Он подчеркнул, что это именно потому, что российских вояк отправили умирать не за правое дело, и теперь Путин боится их прозрения и мести.

Резников очертил будущее оккупантов: они войдут в историю как воры, насильники и убийцы. Но и это не самое худшее, ведь многие из них погибнут или будут иметь инвалидность на всю жизнь.

"Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи русских ребят погибнут. Еще больше останется без рук, без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут. Как уже предавали не раз", – заявил Резников.

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Украина гарантирует безопасность тем, кто откажется воевать

Наше государство гарантирует жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно, подчеркнул министр обороны Украины. Однако времени, когда можно хоть что-то исправить, уже очень мало, добавил он.

"Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы достигнем трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы еще можете спасти Россию от трагедии, а российскую армию – от унижения. Но время проходит. Не пропустите его", – подытожил Резников.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал сильное заявление относительно войны. Он подчеркнул, что Украина не имеет права оставить эту войну в наследство своим потомкам. Поэтому мы должны уничтожать врага здесь и сейчас, и мы можем это сделать.

Ранее стало известно, что Франция может предоставить Украине больше военной техники как помощь для борьбы против страны-агрессора России. В частности, нашему государству могут передать новую партию самоходных артиллерийских установок Caesar. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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