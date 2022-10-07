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Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ минируют объекты, жгут документы и готовятся бежать

7 октября 2022, 09:46

В захваченной Кадиевке россияне жгут архивы и копии документов, которые содержат информацию об оккупации, сказал Сергей Гайдай.

Гайдай Луганская ОВА Россия
Войска России с Луганской области собрались бежать - Гайдай / Коллаж Facebook Сергея Гайдая, УНИАН

Оккупационные войска России на фоне наступательной операции армии Украины в Луганской области готовятся к бегству. В оккупированном Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории, вывозят оборудование и жгут документацию. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он написал о том, что в Сватово российская армия заминировали объекты инфраструктуры и призывает к самостоятельному выезду из оккупированного города. Так называемые "органы власти" работают в "сокращенном формате".

"Наверное, понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывезти из Сватового основные медицинские и социальные учреждения — прежде всего, оборудование", - отметил Гайдай.

Также он подчеркнул, что в подконтрольной врагу Кадиевке россияне массово уничтожают архивы и копии документов. Особенно бумаги, в которых содержится информация об истории оккупации.

Контрнаступление армии Украины в Луганской области

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 5 октября сделал заявление о начале операции ВСУ по освобождению региона. Украинские войска стали поднимать государственные флаги в ряде населенных пунктов. Наступление продолжается.

Позже Гайдай уточнил, что силам обороны Украины в Луганской области удалось освободить 6 населенных пунктов.

Однако чиновник решил их не называть для соблюдения тишины. Также он призвал жителей оккупированных территорий Луганщины выехать, или находиться поближе к укрытиям.

Глава ОВА Луганщины Гайдай 6 октября сообщил об освобождении Грековки. Тяжелые бои с целью деоккупации других населенных пунктов продолжаются.

Оккупанты сбежали из под Харькова и Лимана в Луганскую область, выбить оттуда их будет сложнее.

Смотрите видео ТСН - что происходит в освобожденных Лимане и Святогорске Донецкой области

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ВСУ войска России Сергей Гайдай война России и Украины
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