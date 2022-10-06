ВСУ продвигаются к Сватово: освобождена Грековка на Луганщине

ВСУ продвинулись на Донбассе, рассказал Сергей Гайдай / Фото twitter.com/DefenceU

Село Грековка в Луганской области, ранее захваченное российскими оккупантами, перешло под контроль Вооруженных сил Украины.

О деоккупации еще одного населенного пункта на Сватовском направлении рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины. Россияне готовятся к длительной обороне (окопаются, минируют территории, стягивают резервы), вот только в ВСУ планы совсем другие)", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

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