ВСУ продвигаются к Сватово: освобождена Грековка на Луганщине

Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины, рассказал Сергей Гайдай.
Село Грековка в Луганской области, ранее захваченное российскими оккупантами, перешло под контроль Вооруженных сил Украины.
О деоккупации еще одного населенного пункта на Сватовском направлении рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Грековка освобождена. Продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганщины. Россияне готовятся к длительной обороне (окопаются, минируют территории, стягивают резервы), вот только в ВСУ планы совсем другие)", - подчеркнул глава Луганской ОВА.
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Автор: Алексей Тесля