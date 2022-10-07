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"Украина сильнее и все равно победит": в РФ преподавательница призвала студентов не идти на войну

7 октября 2022, 09:17

Она сказала, что лучше сесть в тюрьму, чем идти воевать против Украины.

Преподавательница в РФ, мобилизация в РФ, уничтоженная российская техника
В РФ преподавательница призвала студентов не идти на войну/ Telegram BAZA, Генштаб ВСУ

В России в Нижегородской области 25-летняя преподавательница английского языка Ольга Лизункова призвала своих студентов не идти на войну против Украины. Она заявила, что Украина сильнее и все равно одержит победу.

Преподавательница отметила, что уж лучше сесть в тюрьму за уклонение от мобилизации, которую объявил российский диктатор Владимир Путин, чем идти воевать против украинцев. Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Свою речь россиянка произнесла перед студентами через два дня после объявления Путиным мобилизации. Она отметила, что не стоит отправляться в Украину "пушечным мясом".

Однако не все студенты оценили такой совет от своей преподавательницы. Кто-то из них заявил в полицию, и в отношении Лизунковой оформили протокол за "дискредитацию российской армии". Ей грозит штраф или административный арест.

Преподавательница в РФ
В РФ преподавательница призвала студентов не идти на войну/ Telegram BAZA

Мобилизация в России

Напомним, из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после объявления Путиным мобилизации количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии.

При этом путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта. Так, в новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

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