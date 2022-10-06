Отрицательная мобилизация: из России за границу сбежало больше россиян, чем удалось призвать

Из России за границу сбежало больше россиян, чем удалось призвать / скриншот

Из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, Украине известно количество граждан РФ, которые на сегодняшний день призваны в рамках "частичной" мобилизации.

"Известно, что количество покинувших РФ граждан призывного возраста вдвое превышает количество мобилизованных. Хочу заметить, что в последнее время, после того, как Путин совершил столь большую ошибку, прежде всего для своего политического будущего и для России, количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии", – подчеркнул Данилов.

Мобилизация в России

Глава страны-агрессора Владимир Путин 21 сентября объявил мобилизацию на территории России. Изначально он заявлял, что призывать на войну будут военных запаса и тех, кто служил в российской армии. Однако на самом деле под мобилизацию попали почти все подряд.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что россияне хотят мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их якобы отправят в Украину для "охраны" захваченных территорий. Но, по данным оппозиционных СМИ, призвать намерены около 1 200 000 человек.

Специалисты Института изучения войны полагают, что Россия вряд ли сможет создать эффективные войска благодаря мобилизации.

В войска оккупантов забирают лиц с серьезными заболеваниями и тех, кто имеет право на отсрочку. Реальная ситуация не соответствует тому, что говорили в Кремле.

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