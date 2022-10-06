"Полный бардак, все шатаются и пьют": путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта

Александр Колтун умер в лагере для мобилизованных / Svoboda.org / УНИАН

В новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Как рассказала его мать Елена Гудо (Заусаева), "чмобик"-доброволец умер в Новосибирске 2 октября. Причиной смерти назвали сердечный приступ, пишет Тайга.инфо.

"Последний раз звонил 2 октября в 4−30, говорил, что форму не дают, не кормят, все шатаются и пьют", — рассказала мать рашиста.

Она также жалуется, что забрать тело сына не может, власти не содействуют, родственники умершего находятся в неведении.

"Он звонил из учебной части и говорил, что там полный бардак, за мобилизованными никто не следит, все делают то, что хотят. Подумайте хорошо, прежде чем отправлять своих сыновей", - причитает Гудо.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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