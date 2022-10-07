Машины сгорели полностью: оккупанты обстреляли колонну гражданских в Херсонской области

Оккупанты обстреляли колонну в Херсонской области / Коллаж фото Людмила Денисова, Reuters, скриншот

Российские оккупанты обстреляли колонну с гражданскими в Херсонской области. В результате этого погибли люди, есть пострадавшие. Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Сообщается, что обстрел произошел в оккупированной Дарьевке. Российская ракета ударила по микроавтобусу в колонне гражданских. Точное количество погибших и раненых пока неизвестно.

Российские пропагандисты подтвердили удар по автомобилям с украинцами. По их данным, в результате "прилета" якобы погибли 4 человека, еще 3 ранены.

Стоит отметить, что росСМИ пытаются во всем обвинить украинских военных.

Оккупанты обстреляли колонну в Херсонской области / скриншот

Позже в Сети появилось видео с жуткими кадрами. На них видно, что под обстрел попала не одна машина. В результате "прилета" автомобили загорелись. Судя по этим кадрам можно предположить, что жертв на самом деле больше.

Оккупанты обстреляли колонну в Херсонской области / скриншот

Обстрел РФ колонны гражданских в Запорожье

Напомним, 30 сентября около 07:00 Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет с применением ЗРК С-300. Четыре ракеты попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь. Уже известно о 25 погибших и более чем 50 раненых в результате ударов РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "пытается отомстить за нашу силу и свои неудачи". Он назвал тех, кто совершил этот обстрел, "кровожадными подонками", которые непременно будут отвечать за каждую погубленную жизнь украинцев.

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