Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под Купянском

Оккупанты расстреляли колонну с гражданскими под Купянском / СБУ

В результате обстрела российскими оккупационными войсками гражданской колонны автомобилей вблизи села Куриловка (Купянский район) Харьковской области, погибли 24 человека.

"Больше половины из погибших - дети", сообщил пресс-секретарь УСБУ в области Владислав Абдула.

"Погибли 24 человека, из них 13 детей и одна беременная женщина. Это окончательные данные", - сказал он.

Трагедия под Купянском

Напомним, ранее в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянском районе была обнаружена обстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей, в автомобилях погибли 20 человек.

По словам и.о. главы СБУ Василия Малюка, это произошло в т.н. серой зоне между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Его расследует СБУ под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры.

Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям, ехавшим в обстрелянной колонне, удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.

В настоящее время устанавливаются личности убитых россиянами, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан.

Другие новости: