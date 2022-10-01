Россияне убили беременную и 13 детей: шокирующие детали расстрела колонны под Купянском

Больше половины из погибших - дети, сообщил пресс-секретарь УСБУ в области Владислав Абдула.
В результате обстрела российскими оккупационными войсками гражданской колонны автомобилей вблизи села Куриловка (Купянский район) Харьковской области, погибли 24 человека.
"Больше половины из погибших - дети", сообщил пресс-секретарь УСБУ в области Владислав Абдула.
"Погибли 24 человека, из них 13 детей и одна беременная женщина. Это окончательные данные", - сказал он.
Трагедия под Купянском
Напомним, ранее в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Купянском районе была обнаружена обстрелянная оккупантами колонна гражданских автомобилей, в автомобилях погибли 20 человек.
По словам и.о. главы СБУ Василия Малюка, это произошло в т.н. серой зоне между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным Купянском в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. Его расследует СБУ под процессуальным руководством Харьковской облпрокуратуры.
Окончательное количество жертв устанавливается, проводятся соответствующие экспертизы. Нескольким людям, ехавшим в обстрелянной колонне, удалось спастись, сейчас они дают показания следователям.
В настоящее время устанавливаются личности убитых россиянами, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда. Также СБУ делает все возможное для установления лиц, причастных к убийству мирных граждан.
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