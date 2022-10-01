Под Купянском оккупанты расстреляли автоколонну: найдены тела 20 погибших, среди них дети

Российские оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов.
В Купянском районе Харьковской области обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов.
Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram.
Он уточнил, что, по предварительным данным, в автомобилях погибли 20 человек. На место выехали правоохранители и эксперты. Проводятся следственные действия. Детали выясняются.
"Оккупанты нанесли удары по мирным жителям, пытавшимся уйти от обстрелов. Это жестокость, не имеющая оправдания", - добавил Синегубов.
По данным СБУ, 20 человек погибли, среди них 10 детей. Их расстреляли из стрелкового оружия диверсионно-разведывательная группа российских оккупантов.
Напомним, утром 30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. На месте обстрела образовалась огромная воронка.
В результате обстрела 30 человек погибли (среди них двое детей) и 88 человек пострадали. В частности, погиб один полицейский и еще 27 получили ранения.
Из-за этой трагедии глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух объявил в регионе 1 октября 2022 года днем траура.
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