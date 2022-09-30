РФ ударила ракетой по гражданской колонне на выезде из Запорожья

Россия нанесла ракетный удар по Запорожью / Фото РИА Мелитополь

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окраине Запорожья и попали в гражданскую гуманитарную колонну. Есть раненые и погибшие. Об этом утром 30 сентября сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

На месте происшествия работают соответствующие службы.

"Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте сейчас работают спасатели, медики, все службы.

Мэр Мелитополя Иван Федоров также подтвердил удар по колонне в Запорожье и отметил, что люди каждый день выезжают из областного центра, чтобы передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад. По его словам, пока что неизвестно, сколько людей пострадало. Среди пострадавших есть и мелитопольцы.

Как сообщал Главред, в ночь на пятницу и утром 30 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев и Днепр. Вспыхнули пожары. Есть пострадавшие и погибший. В Днепре российские ракеты уничтожили транспортное предприятие: сгорели 52 автобуса, еще 98 - повреждены.

Как сообщал Главред, ночью 26 сентября российские оккупанты снова атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Вспыхнул пожар.

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