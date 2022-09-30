'Кровожадные подонки, вы за все ответите': Зеленский об обстреле колонны в Запорожье

Владимир Зеленский отреагировал на обстрел РФ колонны гражданских в Запорожье / t.me/starukhofficial

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы российскими оккупантами колонны авто с гражданскими в Запорожье, в результате чего погибли 25 человек и более 50 получили ранения.

Он подчеркнул, что россияне утром 30 сентября выпустили 16 ракет по Запорожью. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население в Запорожье, Николаевской, Днепропетровской областях. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников. Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире", - написал он.

"Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинично уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое. Кровожадные подонки! Будете отвечать непременно. За каждую загубленную жизнь украинцев", - добавил Зеленский.

Обстрел РФ колонны гражданских в Запорожье

Напомним, 30 сентября около 07:00 30 сентября Россия нанесла ракетные удары по Запорожью. Враг выпустил 16 ракет, четыре из которых попали в район авторынка и по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города к временно оккупированной территории.

Люди, которые стояли в очереди, планировали забрать своих родственников или отвезти гуманитарную помощь.

Уже известно о 25 погибших и более чем 50 раненых в результате ударов РФ.

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