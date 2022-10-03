В Сватово на Луганщине россияне вывозят пациентов из психбольницы - Гайдай

Скорее всего, людей вывозят, чтобы занять эти помещения и там уже держать линию обороны
В Сватово на Луганщине россияне выселили пациентов из психиатрической больницы и готовятся к обороне сообщил во время сегодняшнего выступления глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В Сватово Луганской области из психиатрической больницы оккупанты выселяют и вывозят больных, а там просто надо понимать, что больница сама по себе более или менее укреплена, ее можно использовать для обороны. С подземными помещениями. И, скорее всего, людей вывозят, чтобы занять эти помещения и там уже держать линию обороны", - отметил Гайдай.
Контрнаступление армии Украины
Президент Владимир Зеленский 2 октября заявил, что армия Украины полностью зачистила Лиман от российских оккупантов. По словам Зеленского, украинские войска ведут наступление на всей линии фронта.
Глава государства отметил результативные действия сил обороны Украины в ходе наступления в Херсонской области. Он подтвердил освобождение населенных пунктов Архангельское и Миролюбовка на севере Херсонщины.
В Харьковской области украинские войска освободили от оккупантов РФ Боровую.
Информация подтверждена сельским советом. В Боровой продолжается зачистка.
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