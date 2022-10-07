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"Нет ничего страшного": террорист Гиркин считает, что ВСУ могут ворваться в Крым

7 октября 2022, 11:08

Армия Украины может отвоевать Херсон и Мелитополь, полагает террорист Гиркин.

Гиркин, ВСУ, Крым
Гиркин ждет армию Украины в Крыму / Коллаж YouTube, УНИАН, Минобороны

Российский террорист Игорь Стрелков-Гиркин на фоне успешного контрнаступления армии Украины допускает сдачу оккупантами Херсона, Мелитополя и Крыма. Однако он не видит в этом "опасности" для захватчиков, поскольку они, дескать, потом "могут повторить" свою войну.

В своем Telegram-канале один из бывших главарей террористов "ДНР" написал, что войска РФ в ходе контрнаступательной операции Украины могут потерять оккупированные Херсон и Мелитополь. ВСУ могут зайти и в Крым.

"Нет ничего страшного даже в сдаче Херсона, нет ничего страшного в уходе из Мелитополя, ничего в этом страшного нет. Даже если противник в Крым ворвется – и это не страшно", - сказал боевик.

Однако он, дескать, надеется, что в таком случае оккупанты России якобы оставят территорию "на время", а потом вернутся, чтобы снова повторить войну.

Ситуация с Крымом

Российское издание Ведомости со ссылкой на собственные источники сообщало о намерении Кремля создать, дескать, "Крымский федеральный округа". Агрессор намерен "включить" в него аннексированные Крым, Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Руководителем "объединения" может стать глава Роскосмоса Сергей Рогозин.

Бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес полагает, что армия Украины может выбить российских оккупантов на границы 24 февраля уже до конца текущего года.

К середине 2023 года, надеется он, украинские войска будут в Крыму.

Американский генерал Бен Хертлинг предполагает, что Россия будет до конца воевать за Крым.

Даже если Кремль утратит контроль над другими захваченными территориями Украины, ВСУ столкнутся со сложностями во время освобождения Крымского полуострова.

Смотрите видео ТСН - Зеленский заявил, что Украина будет в Крыму

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