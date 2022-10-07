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Для Путина мобилизация – способ "утилизации" бунтарей: в разведке объяснили еще один план диктатора

7 октября 2022, 10:40

Президент РФ не просто так забирает на войну побольше молодежи из определенных регионов – он опасается бунтов, которые могут там возникнуть.

Владимир Путин, мобилизация в России, российские военные
В разведке объяснили еще один план диктатора Путина/ ua.depositphotos.com УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин активно проводит мобилизацию в тех регионах, где может возникнуть какое-то сопротивление и есть вероятность вспыхивания бунтов.

Отправляя на войну против Украины мужчин из этих регионов, Путин реализует еще один свой коварный план – избавляется от потенциальных протестующих, которые могут выступить против него. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в программе "Орестократия".

Скибицкий в качестве примера привел северный Кавказ. Российская властная верхушка понимает, что там есть возможность протестного движения, поэтому оттуда "гребут" на войну против Украины побольше молодых людей.

Также представитель украинской разведки отметил, что у властей РФ есть списки и данные тех граждан, которые проявляют протестные настроения и могут быть опасными для режима Путина. А мобилизация дает шанс легко избавиться от этих людей и не привлечь к этому внимания.

Регионы РФ, которые расположены за тысячи километров от Москвы, не сильно развиты. Это ярко видно по реакции бурятов на унитазы и стиральные машинки, которые они пытаются загрести и вывезти с собой из Украины.

"В результате мобилизации они станут еще депрессивнее, потому что призывается молодое население. Рано или поздно сельское население поймет всю трагедию своего существования", – подчеркнул Скибицкий.

Он добавил, что со временем понимание всей реальности дойдет до всех регионов России, как уже пришло в Дагестане, где вспыхнули сильные протесты.

Мобилизация в России

Напомним, из России массово бегут мужчины призывного возраста. Их количество уже превысило количество мобилизованных в ВС РФ. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после объявления Путиным мобилизации количество желающих воевать против нашей страны уменьшается в геометрической прогрессии.

При этом путинские "чмобики" мрут в РФ, не доезжая до фронта. Так, в новосибирском лагере для призванных по мобилизации на войну в Украину, объявленной Владимиром Путиным, умер 35-летний доброволец из Братска Александр Колтун.

Ранее сообщалось, что в России разгорелся мятеж. Более сотни мобилизованных россиян, которых хотят отправить "освобождать" Лиман на Донетчине, отказываются ехать на фронт. По их словам, перед ними уже отправляли другую группу, чтобы снова оккупировать Лиман. Однако из той группы вернулся только один оккупант, и тот сейчас в госпитале.

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